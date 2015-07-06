Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Необычная свадьба: истории тех, кто пошел против традиций

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

В 95 процентах случаев свадьбы в нашей стране празднуют согласно традициям, но некоторые решаются на совершенно безумные вещи. Читай истории пар, которые рушат традиции.

Многие пары свято чтят свадебные традиции, когда платье у невесты исключительно белое и в пол, каравай на столе, а жених теще ноги моет. Но сегодня все больше пар отказываются от безумных трат на свадебное торжество в пользу скромной церемонии только вдвоем, а то и вовсе решаются в этот день на какой-то безумный поступок.

1. “Мы с Дэйвом в день нашей свадьбы решили совершить прыжок с банджи. Это было очень символично, как решительный шаг в новую жизнь. На мне было белое платье-трансформер, и для прыжка я сняла верхнюю юбку. Мы обменялись свадебными обетами, после чего прыгнули, держась за руки. Кстати, для нашей новой семьи мы выбрали и новую фамилию: не мужа, не мою, а совершенно другую. Мы решили, что она нам очень подходит, почему бы и нет“, – Дэйв и Нат Тук, женаты 10 месяцев.

2. “Мы пригласили 30 человек на нашу свадьбу и повели их на горный хребет Адирондак (США). Я несла свое платье в пакете, мы выбрали уютную поляну, включили “нашу“ песню на айподе, друзья надували мыльные пузыри, а мы произносили свои обеты. Это происходило на закате солнца, было очень романтично и необычно. Случайные туристы останавливались, чтобы посмотреть на нас“, – Элисон и Гриффин Перри, женаты два года.

3. “Мы с Джейкобом арендовали часть пивзавода для нашей свадьбы. На праздничном обеде нам подавали отличное пиво, сваренное специально для нас, после чего мы отправились играть в пинг-понг и прочие веселые игры, которые любят пивоманы. Мы с мужем – поклонники крафтового пива, поэтому такой формат свадьбы для нас был просто идеальным“, – Кортни и Джейкоб Блум, женаты два месяца.

4. “Мы с Крисом поженились в госпитале штата Иллинойс (США). Во время подготовки к свадьбе у моей мамы случился рецидив рака яичников и ей сделали операцию. Врачи обнаружили, что рак сильно распространился. Они не могли ее отпустить на церемонию, как и не могли сказать, сколько ей осталось жить. С помощью врачей и наших друзей спустя неделю нам удалось провести настоящую церемонию прямо в больнице. Мама умерла спустя две недели после свадьбы. Да, моя свадьба была не такой, как я предполагала, но она была действительно уникальной, красивой и значимой“, – Джессика и Крис Майкл, женаты девять лет.

5. “Наша брачная церемония и банкет состоялись в моем небольшом южноафриканском ресторанчике, который я открыла накануне с двумя своими друзьями. Я бросила юридическую практику ради мечты и рискнула всем, что у меня было на тот момент. Наша свадьба была единственной в этом ресторане, и для меня это очень много значит“, – Томас и Кристина Нгуен, женаты семь лет.

6. “Мы с моим нынешним мужем поехали на озеро Тахо кататься на сноубордах. На третий день отдыха мы поженились на вершине горы, с нами были только управляющий города и его секретарь, который выступил в качестве свидетеля. Это было немного странно и смешно, потому что свою свадьбу я представляла совершенно иначе. Те деньги, которые мои родители отложили на свадьбу, мы использовали в качестве предоплаты за наш дом. Я ни разу не пожалела о таком необычном решении“, – Джейн и Брайан Томас, женаты 11 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмыльные пузырипрыжоксвадьбатуристыцеремония
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:47
Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой
17:31
Необычная свадьба: истории тех, кто пошел против традиций
17:12
Как правильно хвалить ребенка
17:10
Как рожают женщины во всем мире: удивительные традиции
16:44
В Великобритании осудили слишком прогрессивную маму за то, что она красит брови двухлетней дочери
16:32
"Нутелла" и сгущенка для волос: новый сладкий вид окрашивания, от которого вы будете без ума
16:13
Versace уличили в расовой дискриминации
15:45
Уходи красиво: Мишель Обама стала иконой стиля 2016 года
15:27
Имбирное печенье: рецепт на Новый год
15:06
Вот как разобьют ваше сердце в 2017 году в зависимости от вашего знака Зодиака
15:00
Чего мужчины разных знаков Зодиака не терпят в женщинах
14:28
Самые смелые фантазии помогают успешно худеть
14:28
Три секрета, которыми женщины делятся с сексопатологом
14:16
Десять секс-вещей, которые мужчины хотят, чтобы женщины сделали
13:54
Женщина родила четырех детей всего за 11 месяцев!
13:40
Приготовление пищи на пиве поможет похудеть
13:16
Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте
13:00
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
12:46
Как начать жить с мужчиной и не расстаться в первый же год
12:19
Режим приема душа особым образом воздействует на тело и сознание
Все новости
ФэшнЦеликом
Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой

Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Самые смелые фантазии помогают успешно худеть

Самые смелые фантазии помогают успешно худеть

Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности

Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности

Составлен список продуктов для употребления на ночь

Составлен список продуктов для употребления на ночь (1)

28. дек
Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!
Самые читаемые
Десять секс-вещей, которые мужчины хотят, чтобы женщины сделали
Чего мужчины разных знаков Зодиака не терпят в женщинах
Как рожают женщины во всем мире: удивительные традиции
Три секрета, которыми женщины делятся с сексопатологом
Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло(1)
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)(1)
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной (1)
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмолокомужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемырезультатыспециалистыуверенностьудовольствиеупотреблениеученыеэксперты
LimonЦеликом
Администратор офисного здания в Таллинне психанула и высказала о клиентах всё

Администратор офисного здания в Таллинне психанула и высказала о клиентах всё

Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154

Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154 (4)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (2)

17:53
Врачи борются за жизнь российского режиссера, который пострадал в Таиланде
17:31
С сексом сегодня лучше повременить! Если и заниматься любовью, то в традиционной позе
17:09
Звезда 90-х Евгений Осин влюбился в женщину, которая помогает ему выжить
16:49
Эдгар Сависаар с размахом отметил Рождество: политик читал стихи Деду Морозу, который принес ему подарки (фото)
Rus.Postimees.eeЦеликом
Андрес Карнау: отчего пал Сависаар?

Андрес Карнау: отчего пал Сависаар? (2)

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

18:04
Шокирующая правда о Charlie Hebdo: один из редакторов - русский
17:59
Райский сад был здесь? Очень похоже
17:42
Жители Нымме задыхаются от зловония из-за вылитого в канализацию химиката
17:32
Керстин Мересма: стыдно говорить на иностранных языках так, как наши политики!
ВпрокЦеликом
Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз

Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

28. дек
Возможны перебои при отправке почты в Россию
Погода
Фото и видео: в Афинах выпал снег

Фото и видео: в Афинах выпал снег

Пятница будет пасмурной, но теплой

Пятница будет пасмурной, но теплой

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees