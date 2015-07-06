Необычная свадьба: истории тех, кто пошел против традиций

Многие пары свято чтят свадебные традиции, когда платье у невесты исключительно белое и в пол, каравай на столе, а жених теще ноги моет. Но сегодня все больше пар отказываются от безумных трат на свадебное торжество в пользу скромной церемонии только вдвоем, а то и вовсе решаются в этот день на какой-то безумный поступок.

1. “Мы с Дэйвом в день нашей свадьбы решили совершить прыжок с банджи. Это было очень символично, как решительный шаг в новую жизнь. На мне было белое платье-трансформер, и для прыжка я сняла верхнюю юбку. Мы обменялись свадебными обетами, после чего прыгнули, держась за руки. Кстати, для нашей новой семьи мы выбрали и новую фамилию: не мужа, не мою, а совершенно другую. Мы решили, что она нам очень подходит, почему бы и нет“, – Дэйв и Нат Тук, женаты 10 месяцев.

2. “Мы пригласили 30 человек на нашу свадьбу и повели их на горный хребет Адирондак (США). Я несла свое платье в пакете, мы выбрали уютную поляну, включили “нашу“ песню на айподе, друзья надували мыльные пузыри, а мы произносили свои обеты. Это происходило на закате солнца, было очень романтично и необычно. Случайные туристы останавливались, чтобы посмотреть на нас“, – Элисон и Гриффин Перри, женаты два года.

3. “Мы с Джейкобом арендовали часть пивзавода для нашей свадьбы. На праздничном обеде нам подавали отличное пиво, сваренное специально для нас, после чего мы отправились играть в пинг-понг и прочие веселые игры, которые любят пивоманы. Мы с мужем – поклонники крафтового пива, поэтому такой формат свадьбы для нас был просто идеальным“, – Кортни и Джейкоб Блум, женаты два месяца.

4. “Мы с Крисом поженились в госпитале штата Иллинойс (США). Во время подготовки к свадьбе у моей мамы случился рецидив рака яичников и ей сделали операцию. Врачи обнаружили, что рак сильно распространился. Они не могли ее отпустить на церемонию, как и не могли сказать, сколько ей осталось жить. С помощью врачей и наших друзей спустя неделю нам удалось провести настоящую церемонию прямо в больнице. Мама умерла спустя две недели после свадьбы. Да, моя свадьба была не такой, как я предполагала, но она была действительно уникальной, красивой и значимой“, – Джессика и Крис Майкл, женаты девять лет.

5. “Наша брачная церемония и банкет состоялись в моем небольшом южноафриканском ресторанчике, который я открыла накануне с двумя своими друзьями. Я бросила юридическую практику ради мечты и рискнула всем, что у меня было на тот момент. Наша свадьба была единственной в этом ресторане, и для меня это очень много значит“, – Томас и Кристина Нгуен, женаты семь лет.

6. “Мы с моим нынешним мужем поехали на озеро Тахо кататься на сноубордах. На третий день отдыха мы поженились на вершине горы, с нами были только управляющий города и его секретарь, который выступил в качестве свидетеля. Это было немного странно и смешно, потому что свою свадьбу я представляла совершенно иначе. Те деньги, которые мои родители отложили на свадьбу, мы использовали в качестве предоплаты за наш дом. Я ни разу не пожалела о таком необычном решении“, – Джейн и Брайан Томас, женаты 11 лет.