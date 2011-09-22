Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой

Стринги

При выборе нижнего белья ты можешь задаться вопросом, чем отличаются стринги от трусиков-танга. Кажется, что это одна и та же вещь, но на языке нижнего белья они обозначают разные понятия. Дизайнер Флер дю Маль решила прояснить этот вопрос: “Стринги состоят из треугольника ткани спереди и эластичных резинок сзади и по бокам, танга же по больше части состоят из материи“. Зачем нам нужны стринги? Если у тебя нет бесшовного белья, они незаменимы для образа с облегающим платьем или юбкой-карандаш.

Трусики-танга

“Братья“ стрингов – танга – также имеют минималистичный дизайн, но все же материи на их пошив идет чуть больше. “Трусики-танга более комфортны в носке, однако под платьем могут проступать полосы от резинок, поэтому их не рекомендуется носить под слишком уж приталенные наряды“, – говорит эксперт Сара Дженкинс.

Бикини

Термин “бикини“ очень размыт и может означать множество видов трусиков. Если ты путаешься в определениях, запомни: бикини – это что-то между танга и классическими трусиками. Дженкинс объясняет, что они “имеют высокую линию пояса и достаточный отрезок ткани сзади и спереди“, так что при всем своем комфорте, они остаются сексуальными и соблазнительными.

Классические трусики

Возможно у них нет той сексуальной коннотации, как у их предшественников, но они идеальны для повседневной носки. Классические трусики по форме напоминают бикини, но имеют более заметные боковые панели. Они обеспечивают практически полное покрытие сзади. Как бы там ни было, даже не думай назвать их “бабушкиными панталонами“!

Трусы-шорты

Из всего списка они наиболее “скромные“. По аналогии с мужскими моделями, они “прекрасно обрамляют ягодицы, бока и переднюю часть“. Трусы-шорты являются наиболее комфортными, а, выполненные из хорошей ткани, еще и наиболее приятными к телу. Специалисты рекомендуют надевать их с юбками-разлетайками, чтобы не “засветить“ лишнего при сильном порыве ветра.

Трусы в стиле ретро

Обычно под этим сочетанием слов подразумеваются трусики с завышенной талией, выполненные из кружева и декорированные оборками. Такое белье больше подходит для лицезрения, чем является практичной и комфортной вещью на каждый день. И его уж точно нельзя носить под обтягивающие платья.