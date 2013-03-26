Как бороться с огрубевшей кожей на ногах: народные рецепты

Лечение натоптышей на стопах народными средствами уместно только в том случае, когда проблема имеет косметический характер. Помни, если это уже болезненные и кровоточащие мозоли, то без квалифицированной помощи не обойтись.

Ванночки с нашатырем

В двух литрах горячей воды раствори по одной столовой ложке соды, нашатыря и натертого хозяйственного мыла. Парить ноги 30 минут, после чего обработать пемзой.

Ванночки с сывороткой

Два литра молочной сыворотки подогреть на водяной бане или в микроволновой печи. Подержи в тазу стопы 30 минут, после чего обработай пемзой и нанеси глицериновую мазь или крем для ног.

С поваренной солью

Пропорция элементарная: одна столовая ложка соли (с горкой) на один литр воды.

Компрессы с тертым луком

Репчатый лук содержит уникальные кислоты и эфирные масла, которые способны размягчить плотные наросты из омертвевших клеток. Для компресса нужно натереть лук, распределить его по марле (1-2 слоя) и приложить к местам натоптышей на ночь. Стопы завернуть пленкой и надеть носки. Утром все снимается, ноги ополаскиваются теплой водой, обрабатываются пемзой и смазываются любым кремом.

С растительным маслом

Носки из натуральной ткани нужно смочить маслом растительного происхождения (оливковым, подсолнечным, кукурузным и т.п.). Надень носочки на чистые сухие ноги, поверх повяжи полиэтиленовую пленку. Можно оставить компресс на ночь либо просто походить с ним 2-3 часа.

С алоэ

Свежие листья алоэ, сорванные с низа стебля, разрезать вдоль и приложить к натоптышам, примотав пленкой. Сверху надень шерстяные носки. Оставь на ночь.