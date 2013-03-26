Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как бороться с огрубевшей кожей на ногах: народные рецепты

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Натоптыши – это огрубевшие участки кожи на стопе, провоцирующие боль и дискомфорт при ходьбе. Читай, как с ними бороться при помощи простых народных методов.

Лечение натоптышей на стопах народными средствами уместно только в том случае, когда проблема имеет косметический характер. Помни, если это уже болезненные и кровоточащие мозоли, то без квалифицированной помощи не обойтись.

Ванночки с нашатырем

В двух литрах горячей воды раствори по одной столовой ложке соды, нашатыря и натертого хозяйственного мыла. Парить ноги 30 минут, после чего обработать пемзой.

Ванночки с сывороткой

Два литра молочной сыворотки подогреть на водяной бане или в микроволновой печи. Подержи в тазу стопы 30 минут, после чего обработай пемзой и нанеси глицериновую мазь или крем для ног.

С поваренной солью

Пропорция элементарная: одна столовая ложка соли (с горкой) на один литр воды.

Компрессы с тертым луком

Репчатый лук содержит уникальные кислоты и эфирные масла, которые способны размягчить плотные наросты из омертвевших клеток. Для компресса нужно натереть лук, распределить его по марле (1-2 слоя) и приложить к местам натоптышей на ночь. Стопы завернуть пленкой и надеть носки. Утром все снимается, ноги ополаскиваются теплой водой, обрабатываются пемзой и смазываются любым кремом.

С растительным маслом

Носки из натуральной ткани нужно смочить маслом растительного происхождения (оливковым, подсолнечным, кукурузным и т.п.). Надень носочки на чистые сухие ноги, поверх повяжи полиэтиленовую пленку. Можно оставить компресс на ночь либо просто походить с ним 2-3 часа.

С алоэ

Свежие листья алоэ, сорванные с низа стебля, разрезать вдоль и приложить к натоптышам, примотав пленкой. Сверху надень шерстяные носки. Оставь на ночь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАлистьяложкалукпроблемастоловая
Пришли новостьПришли фото
Хроника
19:17
Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения
18:18
Как бороться с огрубевшей кожей на ногах: народные рецепты
17:47
Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой
17:31
Необычная свадьба: истории тех, кто пошел против традиций
17:12
Как правильно хвалить ребенка
17:10
Как рожают женщины во всем мире: удивительные традиции
16:44
В Великобритании осудили слишком прогрессивную маму за то, что она красит брови двухлетней дочери
16:32
"Нутелла" и сгущенка для волос: новый сладкий вид окрашивания, от которого вы будете без ума
16:13
Versace уличили в расовой дискриминации
15:45
Уходи красиво: Мишель Обама стала иконой стиля 2016 года
15:27
Имбирное печенье: рецепт на Новый год
15:06
Вот как разобьют ваше сердце в 2017 году в зависимости от вашего знака Зодиака
15:00
Чего мужчины разных знаков Зодиака не терпят в женщинах
14:28
Самые смелые фантазии помогают успешно худеть
14:28
Три секрета, которыми женщины делятся с сексопатологом
14:16
Десять секс-вещей, которые мужчины хотят, чтобы женщины сделали
13:54
Женщина родила четырех детей всего за 11 месяцев!
13:40
Приготовление пищи на пиве поможет похудеть
13:16
Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте
13:00
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
Все новости
ФэшнЦеликом
Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой

Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Самые смелые фантазии помогают успешно худеть

Самые смелые фантазии помогают успешно худеть

Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности

Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности

28. дек
Составлен список продуктов для употребления на ночь (1)
Самые читаемые
Десять секс-вещей, которые мужчины хотят, чтобы женщины сделали
Чего мужчины разных знаков Зодиака не терпят в женщинах
Как бороться с огрубевшей кожей на ногах: народные рецепты
Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой
Как правильно хвалить ребенка
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло(1)
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)(1)
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной (1)
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователимужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыпродуктыребенокрецептспециалистыуверенностьудовольствиеученыехолодильникэксперты
LimonЦеликом
Эдгар Сависаар с размахом отметил Рождество: политик читал стихи Деду Морозу, который принес ему подарки (фото)

Эдгар Сависаар с размахом отметил Рождество: политик читал стихи Деду Морозу, который принес ему подарки (фото)

Астрологи рассказали, что готовит нам 2017 год Петуха

Астрологи рассказали, что готовит нам 2017 год Петуха

С сексом сегодня лучше повременить! Если и заниматься любовью, то в традиционной позе

С сексом сегодня лучше повременить! Если и заниматься любовью, то в традиционной позе

19:06
Фотоновость: солистка группы «Мэй Дэй» Анна Лейтан в преддверии Нового года спасла баклана от смерти
18:55
Плачевный прогноз: в январе будет много смертей
18:30
Еще не поздно узнать: гороскоп подарков на 2017 год для разных знаков Зодиака
18:10
Жена Стаса Костюшкина серьезно больна
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото и видео: у водопада на дне реки Ягала нашли автомобиль

Фото и видео: у водопада на дне реки Ягала нашли автомобиль

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Заболеваемость гриппом в Эстонии растет, зарегистрированы первые смерти

Заболеваемость гриппом в Эстонии растет, зарегистрированы первые смерти

19:39
Ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией
18:51
В Финляндии главу наркополиции приговорили к 10 годам за контрабанду наркотиков
18:30
Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств
18:04
Шокирующая правда о Charlie Hebdo: один из редакторов - русский
ВпрокЦеликом
Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз

Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

28. дек
Возможны перебои при отправке почты в Россию
Погода
Фото и видео: в Афинах выпал снег

Фото и видео: в Афинах выпал снег

Пятница будет пасмурной, но теплой

Пятница будет пасмурной, но теплой

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees