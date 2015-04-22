Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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С возрастом мышцы рук теряют эластичность, но с этой проблемой можно бороться с помощью физических нагрузок.

Обвисание кожи – это эстетическая проблема, но изменения не происходят за одну ночь, поэтому нельзя упустить момент и вовремя начать тренировать руки, чтобы избежать провисания кожи.

Многие из этих упражнений требуют использования утяжелителей, но если у тебя нет гантелей, ты можешь наполнить песком, землей, мелким гравием или водой обычные пластиковые бутылки и использовать их.

Упражнение 1

Удерживай гантелю над головой обеими руками, растягивая мышцы. Согни руки в локтях так, чтобы вес оказался возле шеи. Удерживай в течение пяти секунд, а затем снова выпрями руки. Повтори 10 раз.

Упражнение 2

Для этого упражнения потребуются два утяжелителя для каждой руки. Встань на носочки, соединив ноги вместе. Подними гантели как можно выше к плечам, скрестив руки. Удерживай несколько секунд и опусти руки. Выполни 15 повторений.

Упражнение 3

Это более сложный вариант предыдущего упражнения.

Вместо того, чтобы остановить подъем рук на уровне плеч, продолжай поднимать руки вверх, пока гантели не соединятся над головой. Сделай 10 повторений этого упражнения.

Упражнение 4

Для того, чтобы проработать трицепсы и уменьшить обвисание мышц, встань коленями на коврик и выпрями спину. Возьми гантелю в правую руку и выпрями ее. Другой рукой возьмись за талию.

Согните локоть и отведи руку с гантелей назад, пока плечо не коснется уха. Задержись в этом положении на несколько секунд и выпрями руку. Сделай по 10 повторений для каждой руки.

Упражнение 5

Упрись коленями и правой ладонью в пол. Следи, чтобы голова и спина образовывали прямую линию, параллельную полу. Возьми гантелю в левую руку.

Вытяни руку назад (следуя за положением туловища) и согни локоть.

Повтори 10 раз и поменяй руку.

Упражнение 6

Встань на колени на коврик, скрести ноги и упрись руками в пол. Расставь руки на ширине плеч, подай туловище вперед и отожмись от пола.

Идея заключается в том, что только ладони и колени остаются на полу. Основная нагрузка приходится на руки.

Сделай минимум 10 отжиманий.

Со временем можно отжиматься не с колен, а с полностью вытянутыми ногами, упираясь в пол только пальцами ног.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбутылкиизменениямышцыруки вверх
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