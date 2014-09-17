Письмо читательницы: парень хочет со мной изменить своей девушке?

«Доброго времени суток. Посоветуйте, что мне делать. Я очень сильно нравлюсь молодому человеку, и он мне. Он уже несколько живет с девушкой (он не свободен года три), намекает на встречи, а у меня стопор. Я как представляю, что это измена и нехорошо по отношению к его девушке... Но в то же время хочу быть с ним... Как мне быть?», пишет Клео.

Комментирует психолог Антон Несвитский

«Если он действительно намекает - вы вполне можете (и вправе) попросить его высказаться более определенно: на ЧТО КОНКРЕТНО он намекает? На то, что готов начать с вами всерьез встречаться? Или на то, что готов "попробовать", а потом, если у вас сложатся отношения, то рассматривает вариант уходить от своей девушки? Или он уходить не собирается, но не против завести с вами роман на стороне? Исходов ситуации может быть много. Но если вы пойдете в "то, не знаю что" (т.е. не разберетесь, как этот МЧ рассматривает ваши отношения в перспективе и какие варианты для себя допускает) - то скорее всего потом будет масса взаимных обид и разочарований. Бывает так, что отношения исчерпаны (у него с девушкой, скажем), и человек внутренне готов что-то изменить, но пока он не знает, насколько вы готовы откликнуться и на каких условиях. А бывает так, что человек ничего менять не хочет, хочет интрижку. И он в принципе имеет право хотеть и то и другое. Вопрос, на что согласны будете вы. Вас устраивает быть номером два? Если вам от него ничего не нужно кроме секса - то почему бы и нет? А если, все же (как мне показалось по вашему письму) вам нужны именно отношения, то есть смысл не намеками разговаривать, а прояснять. Прояснять - не означает выпрашивать гарантий и обещаний, что отношения сложатся. Выяснять в данном случае - просить ясности по поводу намерений. И соглашаться исходя из ясности, а не из намеков и догадок».