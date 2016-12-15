Шампанское: каждый день – повод!

Беатриче, хозяйка таллиннского шампанского салона-ресторана Mull, делится с журналом своими собственными представлениями, когда и зачем следует пить шампанское.

Шампанское всегда поднимает настроение

Пить шампанское следует при любом настроении. Если на душе хорошо, станет еще лучше. А если настроение упало, то вместе с веселыми пузырьками оно поднимется снова. Недаром ведь говорят: кто победил – заслужил шампанское, а кто проиграл – тем более не может без него обойтись.

Пейте шампанское правильной температуры

Шампанское сервируется охлажденным, в идеале до семи градусов. По мере того, как напиток постепенно согревается, ярче проступают разные новые нюансы вкуса.

Пейте игристое из бокала для белого вина

Я предлагааю для шампанского бокалы, предназначенные для белого вина. Традиционные бокалы для шампанского, так называеме flute, не дают напитку в полной мере раскрыться. Попробуйте один и тот же напиток из разных бокалов – вкус будет другой и отличие довольно ощутимое: такое впечатление, что пьешь совершенно разные напитки.

Пробуйте разные – найдите свое

Назвать лучшее шампанское невозможно: сколько людей – столько и вкусов, каждый предпочитает что-то свое. Единственный способ найти собственное любимое шампанское или игристое вино – пробовать, искать свой вкус опытным путем. Ведь эти напитки бывают такие разные!

Пейте шампанское каждый день

Шампанское можно пить хоть каждый день и начинать уже в 11 утра. Конечно, принято считать, что шампанское – напиток для особых поводов. Но подумайте вот о чем: каждый день – первый день той жизни, что остается у нас впереди. Разве это не самый достойный повод, чтобы отметить его шампанским?

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