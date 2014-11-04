Пятница, 30. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Двадцать хитростей, которые сэкономят кучу времени при уборке

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Можно легко и быстро убраться дома, приложив минимум времени и сил, используя при этом самые простые домашние средства. Достаточно запомнить несколько хитростей, которые собрал сегодня AdMe.ru.

Чтобы краны оставались чистыми

Чтобы хромированные поверхности как можно дольше оставались чистыми, протрите их вощеной бумагой (бумагой для запекания). И вы увидите, что стали тратить на уборку ванной комнаты гораздо меньше времени.

Тряпочка для швабры

Бывает, затеешь уборку, а тряпочка для швабры уже никуда не годится. Чтобы лишний раз не тратить время на поход в магазин, можно использовать махровые носочки.

Почистить формы для выпечки

Натрите форму для выпечки поваренной солью, затем протрите с помощью бумажного полотенца — тесто легко отойдет.

Чтобы плита выглядела как новенькая

Чтобы больше не беспокоили пятна, полоски, разводы и отпечатки пальцев на нержавеющей стали, достаточно просто протереть поверхность тряпочкой, смоченной в оливковом масле, и удалить излишки чистой тряпкой.

Избавиться от пятен на диване

Смешайте 1 ст. л. соды, 1/3 стакана уксуса, горячую воду (не кипяток), 1 ст. л. стирального порошка, и удалите этой смесью пятно. Сода поможет освежить — посыпьте тонким слоем сухую обивку и оставьте на несколько часов, затем пропылесосьте.

Отмыть пригоревшую сковороду

Заполните дно кастрюли водой, добавьте 1 чашку уксуса, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте соду, когда смесь перестанет шипеть, слейте воду. Если осталась грязь, осторожно протрите поверхность содой.

Чтобы стеклянная посуда блестела

Бокалы и рюмки станут идеально прозрачными, если промыть их в подкисленной уксусом воде или протереть солью, а потом вымыть и, не вытирая, дать стечь воде.

Очистить кофеварку

Залейте в кофеварку равные части уксуса и воды. Включите цикл варки, на половине готовности выключите и повторите снова. После этого запустите 2 цикла с чистой водой.

Чтобы пыль не оседала на полках

Смочите тряпку для вытирания пыли кондиционером для белья. Пыль будет вдвое меньше оседать на полках, а вы — вдвое реже вытирать ее.

Отмыть чашки от налета

В равных частях смешайте уксус с водой и залейте этой смесью чашки. Дайте им так постоять около часа. Налет от чая и кофе легко смоются обычной губкой.

Почистить утюг

Возьмите деревянную разделочную доску, положите на нее пергаментную бумагу и щедро посыпьте солью. Включите утюг, дайте ему прогреться, затем энергичными движениями поводите утюгом по соли в течение минуты.

Простое средство от грибка в ванной

Для профилактики — на 5 л воды добавьте 1 таблетку фурацилина и промойте стены. Если плесень уже есть, разведите 1 таблетку в 1 л воды. Не забывайте проветривать помещение во избежание подобных случаев.

Прочистить трубу

Смешайте соду и соль в равных частях, засыпьте этой смесью сток. Затем залейте уксусом. Через 15 минут промойте кипятком.

Отбелить ванну

Смешайте 2 ст. л. кальцинированной и 2 ст. л. питьевой соды в однородную массу и натрите влажную ванну этой смесью. Через 10 минут смешайте 50 г уксуса и 50 г отбеливателя и нанесите поверх первого слоя. Через полчаса ополосните ванну большим количеством воды.

Избавиться от жира и подгоревших кусочков пищи

Избавиться от прилипших кусочков и застывшего жира поможет обычная соль. Густо покройте дно сковороды солью, добавьте немного воды. Оставьте на 10 минут.

Отмыть губку от жира и грязи

Налейте в пластиковый контейнер 2 стакана горячей воды и 2 ст. л. соли, размешайте, положите в него губку и оставьте на ночь.

Избавиться от мыльных пятен на стенках душа

Чтобы удалить мыльные пятна с прозрачных стенок душа, возьмите влажную салфетку, потрите ею стекла, затем протрите их чистой губкой и сполосните водой.

Убрать разбитое яйцо

Самый простой способ убрать разбитое яйцо — посыпать густо солью и оставить на 15 минут, затем собрать остатки бумажным полотенцем.

Чтобы раковина сверкала

Достаточно натереть солью и лимоном поверхность раковины. После очистки раскрошите лимон в измельчителе отходов. Раковина будет сиять, а кухня — благоухать.

Избавиться от запаха и освежить диван

Чтобы избавиться от запаха домашних животных или просто освежить мебель, добавьте в распылитесь 10 капель эфирного масла лаванды или лимона, 1 ст. л. соды, 2 стакана теплой воды, встряхните и распылите на ткань.

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