Двадцать хитростей, которые сэкономят кучу времени при уборке

Чтобы краны оставались чистыми

Чтобы хромированные поверхности как можно дольше оставались чистыми, протрите их вощеной бумагой (бумагой для запекания). И вы увидите, что стали тратить на уборку ванной комнаты гораздо меньше времени.

Тряпочка для швабры

Бывает, затеешь уборку, а тряпочка для швабры уже никуда не годится. Чтобы лишний раз не тратить время на поход в магазин, можно использовать махровые носочки.

Почистить формы для выпечки

Натрите форму для выпечки поваренной солью, затем протрите с помощью бумажного полотенца — тесто легко отойдет.

Чтобы плита выглядела как новенькая

Чтобы больше не беспокоили пятна, полоски, разводы и отпечатки пальцев на нержавеющей стали, достаточно просто протереть поверхность тряпочкой, смоченной в оливковом масле, и удалить излишки чистой тряпкой.

Избавиться от пятен на диване

Смешайте 1 ст. л. соды, 1/3 стакана уксуса, горячую воду (не кипяток), 1 ст. л. стирального порошка, и удалите этой смесью пятно. Сода поможет освежить — посыпьте тонким слоем сухую обивку и оставьте на несколько часов, затем пропылесосьте.

Отмыть пригоревшую сковороду

Заполните дно кастрюли водой, добавьте 1 чашку уксуса, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте соду, когда смесь перестанет шипеть, слейте воду. Если осталась грязь, осторожно протрите поверхность содой.

Чтобы стеклянная посуда блестела

Бокалы и рюмки станут идеально прозрачными, если промыть их в подкисленной уксусом воде или протереть солью, а потом вымыть и, не вытирая, дать стечь воде.

Очистить кофеварку

Залейте в кофеварку равные части уксуса и воды. Включите цикл варки, на половине готовности выключите и повторите снова. После этого запустите 2 цикла с чистой водой.

Чтобы пыль не оседала на полках

Смочите тряпку для вытирания пыли кондиционером для белья. Пыль будет вдвое меньше оседать на полках, а вы — вдвое реже вытирать ее.

Отмыть чашки от налета

В равных частях смешайте уксус с водой и залейте этой смесью чашки. Дайте им так постоять около часа. Налет от чая и кофе легко смоются обычной губкой.

Почистить утюг

Возьмите деревянную разделочную доску, положите на нее пергаментную бумагу и щедро посыпьте солью. Включите утюг, дайте ему прогреться, затем энергичными движениями поводите утюгом по соли в течение минуты.

Простое средство от грибка в ванной

Для профилактики — на 5 л воды добавьте 1 таблетку фурацилина и промойте стены. Если плесень уже есть, разведите 1 таблетку в 1 л воды. Не забывайте проветривать помещение во избежание подобных случаев.

Прочистить трубу

Смешайте соду и соль в равных частях, засыпьте этой смесью сток. Затем залейте уксусом. Через 15 минут промойте кипятком.

Отбелить ванну

Смешайте 2 ст. л. кальцинированной и 2 ст. л. питьевой соды в однородную массу и натрите влажную ванну этой смесью. Через 10 минут смешайте 50 г уксуса и 50 г отбеливателя и нанесите поверх первого слоя. Через полчаса ополосните ванну большим количеством воды.

Избавиться от жира и подгоревших кусочков пищи

Избавиться от прилипших кусочков и застывшего жира поможет обычная соль. Густо покройте дно сковороды солью, добавьте немного воды. Оставьте на 10 минут.

Отмыть губку от жира и грязи

Налейте в пластиковый контейнер 2 стакана горячей воды и 2 ст. л. соли, размешайте, положите в него губку и оставьте на ночь.

Избавиться от мыльных пятен на стенках душа

Чтобы удалить мыльные пятна с прозрачных стенок душа, возьмите влажную салфетку, потрите ею стекла, затем протрите их чистой губкой и сполосните водой.

Убрать разбитое яйцо

Самый простой способ убрать разбитое яйцо — посыпать густо солью и оставить на 15 минут, затем собрать остатки бумажным полотенцем.

Чтобы раковина сверкала

Достаточно натереть солью и лимоном поверхность раковины. После очистки раскрошите лимон в измельчителе отходов. Раковина будет сиять, а кухня — благоухать.

Избавиться от запаха и освежить диван

Чтобы избавиться от запаха домашних животных или просто освежить мебель, добавьте в распылитесь 10 капель эфирного масла лаванды или лимона, 1 ст. л. соды, 2 стакана теплой воды, встряхните и распылите на ткань.