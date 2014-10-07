Десять проверенных способов, как заставить мужчину бегать за тобой

1. Будьте красивой

Что ни говори, а мужчина обращает внимание сначала на внешние данные девушки, и только потом на ее внутренний мир. Если хотите привлечь внимание представителя сильного пола, следите за собой. Посещайте салоны красоты, делайте укладку по утрам, не забывайте наносить макияж. Вы должны забыть слова «и так сойдет»: женщина обязана быть безупречной, независимо от того, видят ее миллионы или лишь один человек, пишет womanhappiness.ru.

2. Отличайтесь от других

Красота — это, конечно, хорошо, но не стоит забывать, что симпатичных женщин очень много. Для того, чтобы мужчина выбрал именно вас, вы должны отличаться от остальных. Это не значит, что нужно немедленно бежать в парикмахерскую и перекрашивать волосы в зеленый цвет: достаточно придумать пару оригинальных жестов.

3. Следите за своей походкой

Возможно, вы думаете, что походка – дело второстепенное: сногсшибательные туфли на высоком каблуке привлекут внимание мужчин сами по себе. Это, конечно, так, но не совсем. Представители сильного пола заметят ваши стройные ножки, ваше желание понравиться, но не увидят в вас легкости. Помните, женщина, умеющая красиво ходить в тапочках смотрится лучше, нежели неуклюжая дама в туфлях.

4. Улыбайтесь

Мужчины любят, когда на лице девушки сияет улыбка. Это можно легко объяснить: с приветливым человеком приятно общаться. Не зря доброжелательных людей нередко сравнивают с солнцем: они дарят свет и тепло, как и древнее светило.

5. Будьте ухоженной

Никогда не позволяйте себе появиться перед мужчиной в застиранном халате и со спутанными волосами. Есть у вас настроение наряжаться или нет, не натягивайте растянутый свитер и джинсы. Уважайте окружающих, поймите, что им неприятно видеть неопрятного человека. От того, что вы потратите лишних тридцать минут на сборы, ваше плохое настроение не ухудшится, а, быть может, даже станет лучше.

6. Не будьте агрессивной

Мужчины боятся женщин, которые проявляют излишнюю активность. Им не по нраву быть добычей, ведь они привыкли считать себя охотниками. Не лишайте себя удовольствия наблюдать, как ваш избранник пытается завоевать вас.

7. Не умничайте

Женщина, знающая обо всем на свете и демонстрирующая это при всяком удобном случае, не воспринимается мужчинами, как потенциальная спутница. Они могут уважать ее, но вряд ли решаться начать строить с ней отношения. Зачем? Она самостоятельна, к тому же знает больше, чем они сами. Поймите, что представителям сильного пола тяжело смириться с тем, что они хуже дамы в делах «мужских» (к «женским» делам относится уход за ребенком и поддержание уюта в доме).

8. Не делайте вид, что вы не нуждаетесь в мужчинах

Неприступность может быть притягательной, но далеко не всегда. Одно дело, когда женщина показывает мужчине, что ее непросто завоевать, другое – когда она демонстрирует свое безразличие к нему. Во втором случае человек, скорее всего, прекратит штурм и предпочтет отступить. Не отпускайте его.

9. Умейте быть ласковой

Каким бы ни был ваш образ, умейте сбрасывать маску, находясь наедине с мужчиной. Ему нужна мягкая женщина, умеющая выслушать и понять, а не холодная, пусть и прекрасная Снежная Королева. Женщина-вамп редко бывает счастлива в личной жизни: она привлекает мужчин, но страсть их длится недолго.

10. Цените себя

Никогда не вешайтесь на шею мужчинам, не бегите к первому встречному. Как бы вы ни любили человека, дайте ему понять, что вы – не собачонка, и, если он не будет уделять вам должного внимания, просто уйдете к другому. Поверьте, женщине, которая ценит себя, всегда найдется, к кому уйти.