Ожирение отца мешает детям заводить друзей

Ученые из США выяснили, что дети от отцов, страдающих ожирением, значительно чаще сталкиваются с задержками развития к возрасту три года. Когда ожирение наблюдается у матери, то дети значительно хуже проходят тесты на моторные навыки, оценивающие, насколько хорошо малыши способны манипулировать объектами, используя свои пальцы. Аналогично этому дети, отцы которых являются жертвами ожирения, хуже справляются с тестами на социальные навыки. А это значит, что у них возникнут проблемы с обзаведением друзьями, пишет Medikforum.ru.

Это первое в истории научное исследование, которое проследило за тем, как вес отца влияет на развитие его детей. Предыдущие исследования, по большей части, концентрировались на весе матери до и после беременности. Теперь же авторы получили информацию об отцах, которая свидетельствует, что их вес может вызывать задержки развития у детей.

Ранее ученые находили многочисленные доказательства того, что ожирение родителей связано со здоровьем детей, но немногие уделяли внимание именно воздействию на развитие ребенка. В ходе исследования дети проходили через тесты в возрасте 4 месяцев, а затем еще 6 раз до трёх лет. Их матери также предоставляли информацию о здоровье и весе до и после беременности, собиралась информация о весовых характеристиках отцов.

По сравнению с детьми, у которых мамы имели нормальный вес, дети матерей с ожирением почти на 70% чаще проваливали тесты на моторные навыки в возрасте трех лет. Дети отцов с ожирением на 75% чаще проваливали тесты на социальные навыки, по которым можно было судить об их способности к общению с окружающими.