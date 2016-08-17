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Топ рецептов из «Старбакса», которые сэкономят вам деньги

Krasotka.ee
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Делайте любимые блюда прямо на кухне!

1. Домашний «розовый напиток»

Удивительно просто! А сливочный вкус — от кокосового молока.

Вам понадобятся: — 4 пакетика чая из ягоды асаи — 1 стакан кипятка — полстакана светлого виноградного сока — 1-2 стакана неподслащенного кокосового молока — нарезанная на кусочки клубника — нектар агавы (опционально)

Заварите чай из асаи и добавьте остальные ингредиенты! Подавайте со льдом.

2. Ролл со шпинатом и фетой на завтрак

По-настоящему здоровый завтрак!

Для приготовления спреда из крем-сыра с вялеными помидорами смешайте четверть стакана крем-сыра с таким же количеством вяленых помидоров, 2 столовыми ложками оливкового масла, щепоткой крупной соли и щепоткой перца. Потушите на сковороде шпинат (3 стакана) и добавьте 3 яичных белка в сковороду. Приготовьте роллы из тортильи с крем-сыром, фетой и шпинатом.

3. Клубнично-ванильный фрапуччино со сливками

Идеален для отдыха в бассейне.

Вам понадобятся: — полстакана молока — 2 столовые ложки ванильного сиропа — 1 столовая ложка густых сливок — четверть столовой ложки ванильного экстракта — полстакана замороженной клубники — половина столовой ложки сахара — стакан льда — взбитые сливки для украшения

Смешайте все ингредиенты, кроме взбитых сливок, в блендере. Украсьте сливками.

4. Мокко «Белый шоколад» со льдом

Утолите свою тоску по хорошим напиткам!

Вам понадобятся: — 60 грамм соуса из белого шоколада — 1 столовая ложка эспрессо — 120 грамм молока — лед — взбитые сливки

Смешайте все ингредиенты, кроме сливок. Добавьте лед, украсьте сливками. Наслаждайтесь, передает Justcoolidea.ru.

5. Фиолетовый напиток

Приготовьтесь к веселью!

Вам понадобятся: — 120 грамм чая из маракуйи (заварите чай из пакетика и дайте остыть) — 30 грамм простого сиропа (вскипятите полстакана воды, высыпьте в воду полстакана сахара, дайте раствориться) — 60 грамм ванильно-соевого молока — ежевика — лед

Смешайте все ингредиенты.

6. Панини с помидорами и моцареллой

Вам понадобятся: — Фокачча — Запеченные с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу помидоры — Свежая моцарелла — Песто — Шпинат — Соль — Перец — Оливковое масло — Рисовый уксус — Чеснок

Сделайте ролл из фокаччи со всеми ингредиентами и поставьте в духовку. Когда сыр начнет плавиться — вынимайте!

7. Освежающий напиток с лаймом

Свежая мята, огурцы и лайм подготовят вас к жаре! Мелко нарежьте огурцы и мяту, подержите в воде около 15 минут, затем процедите и добавьте в воду сок лайма и сахар. Украсьте лаймом!

8. Холодный чай латте

Приготовьте побольше этого концентрата и держите в холодильнике, чтобы готовить любимый напиток когда вздумается!

Для концентрата смешайте:

- 3 столовые ложки сахара — 8 зернышек кардамона — 1 палочку корицы — тертый имбирь — 5 соцветий гвоздики — 4 перца горошком — черный чай (2 пакетика)

Заварите кипящей водой. Процедите. Добавьте 1 столовую ложку меда. Осталось развести концентрат молоком — и вы сможете пить чай латте!

9. Тыквенный скон

Вам понадобятся: — 2 стакана муки — треть стакана коричневого сахара — 1 столовая ложка корицы — 1 столовая ложка пекарского порошка — три четверти столовой ложки гвоздики — половина столовой ложки имбиря — половина столовой ложки мускатного ореха — половина столовой ложки соды — четверть столовой ложки соли — полстакана несоленого масла, нарезанного кубиками — 3 столовых ложки молока — 1 яйцо — 2 столовых ложки ванильного экстракта

Для глазури: — 1 стакан сахарной пудры — 2 столовых ложки молока

(Можно сделать пряную глазурь, добавив в нее специи)

Смешайте сухие ингредиенты, добавьте к ним остальные и замесите тесто. Разделив его на треугольнички, запекайте 10-12 минут. Затем покройте приготовленной глазурью.

10. Лимонад с чаем из маракуйи

Вам понадобятся: — 2 пакетика чая из маракуйи — 500 мл воды — 150 мл лимонада — 2 чайные ложки сахара — щепотка ванили

Заварите чай и остудите в холодильнике. Перемешайте с остальными ингредиентами.

11. Имбирно-тыквенный латте

Теперь вы можете пить его круглый год!

Вам понадобятся: — 2 столовые ложки консервированной тыквы — половина чайной ложки приправы «Тыквенный пирог» — свежемолотый черный перец — 2 столовые ложки сахара — 2 столовые ложки экстракта ванили — 2 стакана молока — 1-2 шота эспрессо — 1/4 стакана густых сливок, взбитых до пиков

Оборудование: — Миксер или ручной блендер — Сотейник — Деревянная ложка — Венчик — Кофе-машина для приготовления эспрессо

1. Разогрейте тыкву и специи 2. Добавьте сахар 3. Подогрейте молоко 4. Взбейте молоко в блендере с ванильным экстрактом 5. Смешайте все остальное

12. Сэндвич с беконом, яйцом и гаудой

Вам понадобятся: — маленькая чиабатта — ломтик сыра гауда — яйцо — ломтик бекона

Сделайте яичницу-болтунью из яйца, после чего приготовьте сэндвич со всеми ингредиентами!

13. Карамельный макиато

Вам понадобятся: — 0,5 л молока — половина столовой ложки сахара — половина чайной ложки ванильного экстракта — 2 шота эспрессо — карамельный соус для подачи

Приготовьте эспрессо в кофе-машине. Разогрейте молоко в небольшом сотейнике с сахаром, пока он не растворится. Добавьте ванильный экстракт, смешайте с эспрессо и украсьте сиропом.

14. Фрапуччино «Зеленый чай»

Вам понадобятся: — Молоко — Лед — Экстракт для приготовления ванильного пудинга — Растворимый зеленый чай матча — Взбитые сливки для украшения

Смешайте все ингредиенты и украсьте сливками.

15. Мокко с мятой и белым шоколадом

Сделайте сразу много, подавайте постепенно!

Вам понадобятся:

Для сиропа:

стакан густых сливок

полстакана сахара

150 г ломаного белого шоколада

¼ столовой ложки мятного экстракта

Для мокко:

полстакана молока

2 столовые ложки сиропа

1 дабл-шот эспрессо

сливки для украшения

дробленая мятная конфета для украшения

Чтобы приготовить сироп, вскипятите сливки и добавьте к ним мятный экстракт, сахар и шоколад. Кипятите до загустения. Этот концентрат вы сможете не один раз разводить эспрессо и молоком!

16. Печенье с шоколадной крошкой

В котором на самом деле ужасно мало калорий!

Вам понадобятся:

2 пачки масла

стакан сахара

стакан коричневого сахара

2 яйца

1 чайная ложка ванили

1 стакан цельнозерновой муки

полтора стакана обычной муки

1 чайная ложка соды

1 чайная ложка пекарского порошка

2 плитки 60% шоколада

Смешайте масло и сахар. Добавьте яйца и ваниль, а затем и остальные сухие ингредиенты. Часть ломаного шоколада смешайте с тестом, сформируйте печеньки и вдавите в них оставшийся шоколад. Выпекайте при 180 градусах Цельсия.

17. Ягодный лимонад с гибискусом

Да-да, в рецепт входят цветки гибискуса! Но рецепт очень простой.

Вам понадобятся:

стакан цветков гибискуса

стакан сахара

стакан воды

стакан ежевики с кубиками льда

газированная вода

дольки лайма для подачи

Вскипятите воду с сахаром и гибискусом. Охладите. Добавьте газировку и ежевику, украсьте дольками лайма.

18. Апельсиново-манговый смузи

Протеиновый порошок делает этот напиток ещё и сытным блюдом. Смешайте полбанана, замороженный манго, апельсиновый сок, 3 столовые ложки йогурта и 1 чашечку протеина в блендере!

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