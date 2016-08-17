Топ рецептов из «Старбакса», которые сэкономят вам кучу денег

1. Домашний «розовый напиток»
Удивительно просто! А сливочный вкус — от кокосового молока.
Вам понадобятся: — 4 пакетика чая из ягоды асаи — 1 стакан кипятка — полстакана светлого виноградного сока — 1-2 стакана неподслащенного кокосового молока — нарезанная на кусочки клубника — нектар агавы (опционально)
Заварите чай из асаи и добавьте остальные ингредиенты! Подавайте со льдом.
2. Ролл на завтрак со шпинатом и фетой
По-настоящему здоровый завтрак!
Для приготовления спреда из крем-сыра с вялеными помидорами смешайте четверть стакана крем-сыра с таким же количеством вяленых помидоров, 2 столовыми ложками оливкового масла, щепоткой крупной соли и щепоткой перца. Потушите на сковороде шпинат (3 стакана) и добавьте 3 яичных белка в сковороду. Приготовьте роллы из тортильи с крем-сыром, фетой и шпинатом.
3. Клубнично-ванильный фрапуччино со сливками
Идеален для отдыха в бассейне.
Вам понадобятся: — полстакана молока — 2 столовые ложки ванильного сиропа — 1 столовая ложка густых сливок — четверть столовой ложки ванильного экстракта — полстакана замороженной клубники — половина столовой ложки сахара — стакан льда — взбитые сливки для украшения
Смешайте все ингредиенты, кроме взбитых сливок, в блендере. Украсьте сливками.
4. Мокко «Белый шоколад» со льдом
Утолите свою тоску по хорошим напиткам!
Вам понадобятся: — 60 грамм соуса из белого шоколада — 1 столовая ложка эспрессо — 120 грамм молока — лед — взбитые сливки
Смешайте все ингредиенты, кроме сливок. Добавьте лед, украсьте сливками. Наслаждайтесь, передает Justcoolidea.ru.
5. Фиолетовый напиток
Приготовьтесь к веселью!
Вам понадобятся: — 120 грамм чая из маракуйи (заварите чай из пакетика и дайте остыть) — 30 грамм простого сиропа (вскипятите полстакана воды, высыпьте в воду полстакана сахара, дайте раствориться) — 60 грамм ванильно-соевого молока — ежевика — лед
Смешайте все ингредиенты.
6. Панини с помидорами и моцареллой
Вам понадобятся: — Фокачча — Запеченные с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу помидоры — Свежая моцарелла — Песто — Шпинат — Соль — Перец — Оливковое масло — Рисовый уксус — Чеснок
Сделайте ролл из фокаччи со всеми ингредиентами и поставьте в духовку. Когда сыр начнет плавиться — вынимайте!
7. Освежающий напиток с лаймом
Свежая мята, огурцы и лайм подготовят вас к жаре! Мелко нарежьте огурцы и мяту, подержите в воде около 15 минут, затем процедите и добавьте в воду сок лайма и сахар. Украсьте лаймом!
8. Холодный чай латте
Приготовьте побольше этого концентрата и держите в холодильнике, чтобы готовить любимый напиток когда вздумается!
Для концентрата смешайте:
- 3 столовые ложки сахара — 8 зернышек кардамона — 1 палочку корицы — тертый имбирь — 5 соцветий гвоздики — 4 перца горошком — черный чай (2 пакетика)
Заварите кипящей водой. Процедите. Добавьте 1 столовую ложку меда. Осталось развести концентрат молоком — и вы сможете пить чай латте!
9. Тыквенный скон
Вам понадобятся: — 2 стакана муки — треть стакана коричневого сахара — 1 столовая ложка корицы — 1 столовая ложка пекарского порошка — три четверти столовой ложки гвоздики — половина столовой ложки имбиря — половина столовой ложки мускатного ореха — половина столовой ложки соды — четверть столовой ложки соли — полстакана несоленого масла, нарезанного кубиками — 3 столовых ложки молока — 1 яйцо — 2 столовых ложки ванильного экстракта
Для глазури: — 1 стакан сахарной пудры — 2 столовых ложки молока
(Можно сделать пряную глазурь, добавив в нее специи)
Смешайте сухие ингредиенты, добавьте к ним остальные и замесите тесто. Разделив его на треугольнички, запекайте 10-12 минут. Затем покройте приготовленной глазурью.
10. Лимонад с чаем из маракуйи
Вам понадобятся: — 2 пакетика чая из маракуйи — 500 мл воды — 150 мл лимонада — 2 чайные ложки сахара — щепотка ванили
Заварите чай и остудите в холодильнике. Перемешайте с остальными ингредиентами.
11. Имбирно-тыквенный латте
Теперь вы можете пить его круглый год!
Вам понадобятся: — 2 столовые ложки консервированной тыквы — половина чайной ложки приправы «Тыквенный пирог» — свежемолотый черный перец — 2 столовые ложки сахара — 2 столовые ложки экстракта ванили — 2 стакана молока — 1-2 шота эспрессо — 1/4 стакана густых сливок, взбитых до пиков
Оборудование: — Миксер или ручной блендер — Сотейник — Деревянная ложка — Венчик — Кофе-машина для приготовления эспрессо
1. Разогрейте тыкву и специи 2. Добавьте сахар 3. Подогрейте молоко 4. Взбейте молоко в блендере с ванильным экстрактом 5. Смешайте все остальное
12. Сэндвич с беконом, яйцом и гаудой
Вам понадобятся: — маленькая чиабатта — ломтик сыра гауда — яйцо — ломтик бекона
Сделайте яичницу-болтунью из яйца, после чего приготовьте сэндвич со всеми ингредиентами!
13. Карамельный макиато
Вам понадобятся: — 0,5 л молока — половина столовой ложки сахара — половина чайной ложки ванильного экстракта — 2 шота эспрессо — карамельный соус для подачи
Приготовьте эспрессо в кофе-машине. Разогрейте молоко в небольшом сотейнике с сахаром, пока он не растворится. Добавьте ванильный экстракт, смешайте с эспрессо и украсьте сиропом.
14. Фрапуччино «Зеленый чай»
Вам понадобятся: — Молоко — Лед — Экстракт для приготовления ванильного пудинга — Растворимый зеленый чай матча — Взбитые сливки для украшения
Смешайте все ингредиенты и украсьте сливками.
15. Мокко с мятой и белым шоколадом
Сделайте сразу много, подавайте постепенно!
Вам понадобятся:
Для сиропа:
стакан густых сливок
полстакана сахара
150 г ломаного белого шоколада
¼ столовой ложки мятного экстракта
Для мокко:
полстакана молока
2 столовые ложки сиропа
1 дабл-шот эспрессо
сливки для украшения
дробленая мятная конфета для украшения
Чтобы приготовить сироп, вскипятите сливки и добавьте к ним мятный экстракт, сахар и шоколад. Кипятите до загустения. Этот концентрат вы сможете не один раз разводить эспрессо и молоком!
16. Печенье с шоколадной крошкой
В котором на самом деле ужасно мало калорий!
Вам понадобятся:
2 пачки масла
стакан сахара
стакан коричневого сахара
2 яйца
1 чайная ложка ванили
1 стакан цельнозерновой муки
полтора стакана обычной муки
1 чайная ложка соды
1 чайная ложка пекарского порошка
2 плитки 60% шоколада
Смешайте масло и сахар. Добавьте яйца и ваниль, а затем и остальные сухие ингредиенты. Часть ломаного шоколада смешайте с тестом, сформируйте печеньки и вдавите в них оставшийся шоколад. Выпекайте при 180 градусах Цельсия.
17. Ягодный лимонад с гибискусом
Да-да, в рецепт входят цветки гибискуса! Но рецепт очень простой.
Вам понадобятся:
стакан цветков гибискуса
стакан сахара
стакан воды
стакан ежевики с кубиками льда
газированная вода
дольки лайма для подачи
Вскипятите воду с сахаром и гибискусом. Охладите. Добавьте газировку и ежевику, украсьте дольками лайма.
18. Апельсиново-манговый смузи
Протеиновый порошок делает этот напиток ещё и сытным блюдом. Смешайте полбанана, замороженный манго, апельсиновый сок, 3 столовые ложки йогурта и 1 чашечку протеина в блендере!