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Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Вкусное мороженое лакомство придает сияние дню, и один роскошный торт-мороженое не оставит холодными даже самых утонченных гурманов сладостей. Блогер по питанию Мерилин Сиймпоег в связи с выходом на рынок новой серии семейного мороженого Premia делится рецептом изысканного торта-мороженого «малина-брауни», в котором встречаются пышный шоколадный пирог, кисловатая малиновая пена и лучшее в мире лакомство – мороженое! Принимайтесь за приготовление торта, если вы ждете в гости большую компанию, поскольку это ледяное лакомство следует как можно быстрее съесть до того, как оно растает!

Потребуется (количество: на 6-8 человек):

1 коробка (750 мл) сливочного мороженого Premia с малиновым вареньем и кусочками шоколадного пирога (брауни)

0,5 коробки (375 мл) карамельно-миндального мороженого Premia

Брауни:

125 г масла

150 г темного шоколада

125 г сахара

2 яйца

60 г пшеничной муки

¼ ч. л. соли

Малиновая пена:

200 мл сливок

2 ч. л. сахара

60 г сырого малинового варенья

Шоколадный соус:

50 мл сливок

25 г темного шоколада

Прежде всего, приготовьте шоколадный пирог, или брауни. Для этого наломайте шоколад кусочками и растопите его вместе с маслом в водяной ванне. Дайте шоколадной смеси несколько минут остыть. После этого перемешайте смесь, добавив сахар и взбитые яйца. Вылейте тесто на дно раскладной формы для выпечки (18-20 см), обернутой бумагой для выпечки. Выпекайте при температуре 175 градусов 20-25 минут. Дайте пирогу полностью остыть.

Теперь возьмите ту же самую форму для выпечки, в которой пекли шоколадный пирог, и оберните ее пищевой пленкой. Плотно прижмите малиновое мороженое с кусочками брауни ко дну формы. Поверх малинового мороженого нанесите слой карамельно-миндального мороженого. Выньте оба мороженых за 30 минут до приготовления из морозилки, чтобы они могли размягчиться. Оберните теперь мороженое пищевой пленкой и поместите на 2-3 часа в морозилку, чтобы оно замерзло.

Поместите шоколадный пирог на подготовленную подставку для торта. Взбейте сливки с сахаром, до получения легкой пены. Затем добавьте малиновое варенье и снова взбивайте пока, не получите более густую малиновую пену. Поместите малиновую пену в уже подготовленный кулинарный пакет. Приготовьте также шоколадный соус. Для этого нагрейте сливки до кипения и добавьте кусочки шоколада. Мешайте до тех пор, пока шоколад не растает.

Выньте мороженое вместе с пищевой пленкой из формы и положите его на шоколадный пирог так, чтобы часть из малинового мороженого с кусочками брауни оказалось сверху. После этого украсьте пирог малиновой пеной, выдавливая ее из кулинарного пакета, и сверху полейте пирог шоколадным соусом. Сервируйте сразу!

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