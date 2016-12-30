Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»

Потребуется (количество: на 6-8 человек):

1 коробка (750 мл) сливочного мороженого Premia с малиновым вареньем и кусочками шоколадного пирога (брауни)

0,5 коробки (375 мл) карамельно-миндального мороженого Premia

Брауни:

125 г масла

150 г темного шоколада

125 г сахара

2 яйца

60 г пшеничной муки

¼ ч. л. соли

Малиновая пена:

200 мл сливок

2 ч. л. сахара

60 г сырого малинового варенья

Шоколадный соус:

50 мл сливок

25 г темного шоколада

Прежде всего, приготовьте шоколадный пирог, или брауни. Для этого наломайте шоколад кусочками и растопите его вместе с маслом в водяной ванне. Дайте шоколадной смеси несколько минут остыть. После этого перемешайте смесь, добавив сахар и взбитые яйца. Вылейте тесто на дно раскладной формы для выпечки (18-20 см), обернутой бумагой для выпечки. Выпекайте при температуре 175 градусов 20-25 минут. Дайте пирогу полностью остыть.

Теперь возьмите ту же самую форму для выпечки, в которой пекли шоколадный пирог, и оберните ее пищевой пленкой. Плотно прижмите малиновое мороженое с кусочками брауни ко дну формы. Поверх малинового мороженого нанесите слой карамельно-миндального мороженого. Выньте оба мороженых за 30 минут до приготовления из морозилки, чтобы они могли размягчиться. Оберните теперь мороженое пищевой пленкой и поместите на 2-3 часа в морозилку, чтобы оно замерзло.

Поместите шоколадный пирог на подготовленную подставку для торта. Взбейте сливки с сахаром, до получения легкой пены. Затем добавьте малиновое варенье и снова взбивайте пока, не получите более густую малиновую пену. Поместите малиновую пену в уже подготовленный кулинарный пакет. Приготовьте также шоколадный соус. Для этого нагрейте сливки до кипения и добавьте кусочки шоколада. Мешайте до тех пор, пока шоколад не растает.

Выньте мороженое вместе с пищевой пленкой из формы и положите его на шоколадный пирог так, чтобы часть из малинового мороженого с кусочками брауни оказалось сверху. После этого украсьте пирог малиновой пеной, выдавливая ее из кулинарного пакета, и сверху полейте пирог шоколадным соусом. Сервируйте сразу!