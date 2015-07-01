Модный гороскоп на 2017 год

Овны

Архетип “воин“ определяет твою личность и устремления в жизни. Ты считаешь, что люди призваны приумножать свое мужество, не бояться вызовов и вести активный образ жизни. Овнам легче переносить невзгоды, когда они уже взлелеяли уверенность в себе. Они из тех, кто наносит удар, а не ждет момента, чтобы дать сдачу. Чтобы чувствовать себя на все 100%, женщины-Овны отдадут предпочтение смеси спорта и секса в повседневной жизни, а на работе будут излучать силу в строгом деловом костюме.

Тельцы

Телец – это земляной знак Зодиака, поэтому его основными чертами будут надежность и ощущение почвы под ногами. Они направляют все свои силы в методическую практическую деятельность. При всей строгости образа, Тельцы очень чувственны. Отсюда и экспрессия, и тяга к выполнению сверхцели. Три слова-союзника на их пути: спокойствие, простота и музыка. Телец ценит классику и ткани, приятные к телу. Как правило, женщины этого знака Зодиака консервативны, они заботятся о качестве вещей и отдают предпочтение проверенным брендам, которые ценят за вневременность.

Близнецы

Любознательные, с острым умом и концептуальным подходом к жизни, Близнецы никогда не будут пассивны. Твои главные ориентиры в жизни – это объективность, путешествия и образование. Женщинам-Близнецам нельзя так просто взять и жить спокойной жизнью – они обязательно должны устроить хаос. Они никогда не потерпят в своем гардеробе лаконичные и простые вещи – их одежда должна выражать кипящие внутри страсти и при этом быть достаточно практичной и многозадачной, чтобы не сковывать их энергию.

Раки

Ты чувствительна, воспитана и имеешь свою точку зрения. Влияние Луны делает тебя человеком-загадкой, к которому нужен особый подход. Для женщин-Раков очень важны тактильные ощущения, поэтому они не будут уделять особое внимание форме, а вот осязание для них первостепенно. Они будут выбирать вещи из приятных и мягких материалов, тяготеть к классике и избегать любых рисков. Вывод: твое ключевое слово – это элегантность.

Львы

В этом знаке есть многое, чего так не хватает другим: гордость, сила, энтузиазм, креативность и энергия. Ты способна покорить мир играючись. Женщины-Львы имеют высокую самооценку и часто претендуют на роль лидера. Они всегда должны быть в центре внимания. Из этого следует, что твоя одежда не может быть блеклой и скромной. Чтобы доказать свою успешность, ты будешь нести себя в нарядах от известных брендов (и не прятать этикетки с громкими именами).

Девы

Девы – карьеристки. Их сильные стороны – это аналитический склад ума, тяга к личностному росту и четкое понимание своих желаний. Развитие практических навыков очень важно для твоей самооценки. Если ты знаешь, чего хочешь от жизни, то со стилем все немного сложнее – тебе трудно найти определенный ориентир. С одной стороны ты любишь выглядеть собранной и твой look всегда должен быть структурирован, с другой – тебя тянет к простоте без лишних заморочек. Для тебя важен комфорт, поэтому ты предпочитаешь модные бренды, которые пекутся об удобстве и функциональности одежды.

Весы

Один из самых нестабильных знаков. Что говорят о тебе астрологи? Ты артистична, социально активна и внешне сосредоточена. Для внутренней гармонии и равновесия тебе нужна мирная среда обитания. Если говорить о стиле, то тут нельзя упомянуть о сильном влиянии Венеры. Тебя привлекает все красивое, но ты не будешь потакать чужим капризам и “вестись“ на остромодные тренды. Чувствуешь себя комфортно в джинсах и футболке? Или предпочтешь роскошное платье? Ты стремишься соответствовать своим ощущениям стиля, а не оценке окружающих.

Скорпионы

Проникновенность, интенсивность и эмоциональность дают глубину твоей личности. Скорпионом, как и Девам, нужно состояться в этой жизни. Возможно именно поэтому тебе присущи некоторые маскулинные черты в поведении. Тебе нужно чувствовать себя сильной и капельку сексуальной, поэтому и одежду ты будешь выбирать соответствующую. Легкий драматизм в образе, укрощение прущей харизмы, презентация себя чтобы добиться уважения окружения, в общем, незамеченной ты не останешься.

Стрельцы

Что можно сказать о твоей личности? Энтузиазм, позитивное отношение жизни, динамизм и спонтанность – это все о тебе. Ты подходишь к жизни с авантюризмом. В одежды любишь эксперименты с цветом. Так как Стрелец огненный знак, то еще одной особенностью твоего стиля является эмоциональный подход к своему гардеробу. Веселая и кокетливая, ты переносишь эти черты характера на свой стиль.

Козероги

Нет более серьезного, дисциплинированного, амбициозного знака, который нацелен на методичное достижение целей, чем Козерог. Тебе важны материальные ценности, а чувствуешь себя ты комфортно только тогда, когда “у руля“. В твоем стиле есть достаточная доля консерватизма, но так как индивидуальность для тебя превыше всего, ты любишь смешивать и сочетать. Тебе важно качество вещей, а также впечатление, которое они производят на окружающих.

Водолеи

Ты изучаешь мир по уникальному внутреннему руководству, потому что ты – индивидуалист в хорошем смысле этого слова. Тебе важно ставить в любом деле на первый план свою личность. Даже в стандартной униформе ты будешь выделяться из толпы. Ты сама себе трендсеттер – не будешь прислушиваться к мнению авторитетных людей, если не удостоверишься сама, что твой внешний вид соответствует твоим собственным канонам и понятиям о красоте.

Рыбы

Рыбы – личности чувственные, эмоциональные и крайне творческие. Они прислушиваются к своей интуиции, поэтому слегка оторваны от реалий жизни. Поэтому своеобразная манера одеваться отличает их от других знаков Зодиака. Женщины-Рыбы будут делать ставку на одежду, в которой им комфортно. А им комфортно в нарядах, излучающих таинственность и гламур.

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