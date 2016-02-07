Дело в том, что давно уже доказано, чтобы просыпаться счастливее, нужно ложиться в “правильном“ настроении.

1. Алкоголь, выпитый перед сном, может сделать вечер прекрасным, но следующий день - не обязательно. Поэтому выбери напиток, который будет способствовать хорошему сну, а не отечности лица утром. Остановись на чашке чая или молока, выбирай то, что тебе по душе.

2. Перекус способствует хорошему сну. Если ты, конечно, не одержима правилом не есть после 18-00. Просто не ешь ничего жирного, а остановись на низкокалорийном тосте с бездрожжевым хлебом.

3. Собирайся с вечера. Потрать 10 минут перед сном, чтобы сложить свою сумку и подготовить одежду на следующий день. Так ты не будешь торопиться утром и у тебя будет больше времени насладиться завтраком и чашкой кофе.

4. Тайм-менеджмент - это страшное слово на самом деле сделает твою жизнь проще. Не обязательно расписывать на завтра все дела и уточнять время, которое тебе понадобится на реализацию. Но если ты перечислишь важные дела, то утром не проснешься с мыслью “как бы ничего не забыть“.

5. Отложи подальше от кровати телефон и другие гаджеты. Ученые давно спорят о том, как магнитные поля от приборов влияют на организм человека, тем более во время сна. Почитай перед сном интересную книгу или журнал, и на следующий день ты не проснешься как зомби.

6. Прислушивайся к своему телу. Если оно “говорит“ тебе, что устало и пора в постель, не оттягивай этот момент. Иначе ты не успеешь отдохнуть, а утром проснешься злая.