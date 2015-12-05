Для малыша елка — это не красиво украшенное праздничное дерево, для него это яркая блестящая штучка, которую нужно как можно скорее разобрать на части. А в подарках, принесенных Дедом Морозом, для ребенка главное — коробка, в которую можно залезть, а потом таскать по всему дому. В общем, вся правда о Новом годе с маленьким ребенком — в этом забавном видео.
Видео: как выглядит Новый год в семье, где есть маленький ребенок
30. Декабрь 2016 14:46
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С появлением в доме ребенка все переворачивается с ног на голову. Причем в прямом смысле слова, потому что дети — это маленькие люди, которые любят выворачивать ящики с одеждой и рассыпать сахар или муку на кухне. Поэтому от Нового года не стоит ожидать чудес: ребенок обязательно начнет действовать не по плану.