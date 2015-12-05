Видео: как выглядит Новый год в семье, где есть маленький ребенок

Для малыша елка — это не красиво украшенное праздничное дерево, для него это яркая блестящая штучка, которую нужно как можно скорее разобрать на части. А в подарках, принесенных Дедом Морозом, для ребенка главное — коробка, в которую можно залезть, а потом таскать по всему дому. В общем, вся правда о Новом годе с маленьким ребенком — в этом забавном видео.