Десять признаков того, что тебе срочно нужен секс

1. У тебя перманентная депрессия, и все вокруг чудовищно раздражает

Так вот, во время занятий сексом настроение заметно улучшается. Помимо просто психологического удовлетворения в процессе полового акта в организме человека выделяется гормон эндорфин, отвечающий за хорошее настроение и позитивное восприятие человеком мира. А еще некоторые исследователи утверждают, что улучшение настроения связано с изменением гормонального статуса организма, обусловленного активацией некоторых центров головного мозга. На самом деле все просто: от качественного секса настроение улучшается на химическом уровне – и тебе для этого не надо прикладывать никаких особых усилий. Воистину “расслабься и получай удовольствие“.

2. У тебя постоянно что-нибудь болит

Вперед, к постельным подвигам – снижать болевую чувствительность! Перед оргазмом в кровь человека выбрасывается гормон с загадочным названием окситоцин, под действием которого образуются болеутоляющие эндорфины – естественные аналоги морфина. А у женщин секс и вовсе способствует выработке эстрогенов, которые подавляют боли, связанные с предменструальным синдромом. Так что секс – лучшее обезболивающее.

3. Ты недовольна своим весом, постоянно сидишь на диетах, но это не помогает похудеть

Постель – это лучший спортивный снаряд, когда-либо изобретенный человечеством! У возбужденного человека частота пульса увеличивается с 70 до 150 ударов в минуту – это как у тяжелоатлета во время подъема штанги. Один половой акт сжигает примерно столько же калорий, сколько 15 минут бега в хорошем темпе на беговой дорожке – но насколько же первое приятнее второго!

Ну и арифметический пример “на сладкое“: за 30 минут полового акта сжигается 200 калорий. То есть, занимаясь сексом раз в день, ты сбросишь полкило веса за неделю! А за месяц?

4. Ты регулярно подхватываешь всевозможные вирусы

Укрепляй иммунитет с помощью секса! В крови людей, которые делают это регулярно, содержится на 30 процентов больше антител, чем у сторонников воздержания. Поэтому сексуально активные дамы и господа гораздо реже подхватывают грипп, простуду и другие инфекционные заболевания.

Что касается заболеваний, которые подхватываются другим способом, – ответ очевиден: презерватив, презерватив и еще раз презерватив. Не в смысле, конечно, чтобы надеть три штуки зараз, а в смысле не забыть купить! Благо, продаются эти супернужные штуки повсеместно – хоть в аптеке, хоть у кассы в любом супермаркете.

5. Тебя не устраивает размер груди

Невероятно, но факт: регулярные занятия сексом увеличивают грудь! Дело в том, что во время возбуждения усиливается кровоток и грудь может “вырасти“ на 25 процентов!

6. Память тебя часто подводит, ты плохо усваиваешь информацию

В это тоже трудно поверить, но с каждым оргазмом женщины… повышают свой IQ! Американские ученые, неустанно исследующие сексуальные возможности двуногих, выяснили: во время оргазма кровообращение в организме происходит на предельно максимальной скорости и обогащенная кислородом кровь быстро достигает всех органов, в том числе и головного мозга. А центр управления гормональной системой – гипоталамус – контролирует также работу центров памяти и обучения.

Так что студентам и студенткам во время сессий стоит заниматься не только зубрежкой…

7. Тебя мучает бессонница

А ведь как сладко засыпается после оргазма, да? Все потому, что возрастающий при сексе уровень гормона окситоцина имеет сильный успокаивающий эффект и является прекрасным естественным снотворным.

8. Тебя не устраивает тонус кожи тела

Так за чем же дело стало? Во время секса тренируются практически все группы мышц. А особенно такие важные для женщин, как мышцы таза, бедер, ягодиц, брюшного пресса и рук. Кроме того, во время полового акта в кровь выбрасывается гормон тестостерон, благоприятно воздействующий на опорно-двигательный аппарат. Еще регулярные занятия сексом улучшают осанку. 20 минут секса приравниваются к получасовой утренней зарядке. Так что, если ты в принципе худая, но никак не можешь избавиться от ненавистного животика, ты теперь знаешь, что делать.

9. Ты обнаруживаешь все новые признаки старения на своем лице

При регулярном сексе в организме увеличивается содержание важного для женщин коллагена, который, как известно, делает кожу более гладкой и шелковистой. А вырабатываемый организмом во время секса прогестерон избавляет лицо от прыщиков.

По тем же американским исследованиям, пары, которые постоянно занимаются любовью как минимум 3 раза в неделю, после 30 лет выглядят на два-три года моложе своих сверстников, которые практикуют воздержание.

10. Ты постоянно собой недовольна

Любая длинноногая красотка, особенно моложе, вызывает у тебя тихое раздражение, а фотографии моделей в журналах портят настроение на весь день… Только страстный секс может вылечить от этого недуга. Когда желанный мужчина скажет тебе, что ты самая прекрасная женщина на земле, и докажет это делом, ты наконец перестанешь думать о том, сколько лишних сантиметров опоясали твою талию, или о том, что попа уже не так упруга, как в былые времена. Когда тебя хочет мужчина, гораздо легче принять и полюбить себя!