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21 факт, который надо знать всем, кто делает маникюр дома

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Полезные советы тем, кто любит делать себе маникюр сам.

1. 3 штриха – достаточно! Когда вы красите ногти, лучше наносить лак всего тремя штрихами

"Сначала окуните кисть в бутылку, чтобы на краю кисти получился шарик для ногтей", - говорит мастер маникюра Симха Вайтхилл, пишет Lifter.com.ua.

Вы хотите, чтобы лак равномерно лег на всю поверхность ногтя? Кисть просто правильно размажет шарик лака. Начните у основания ногтя, поведите кистью влево, вправо, а затем вниз по центру. Вуаля!

2. Всегда наносите базовый слой

"Для этого понадобится дополнительное время, но это сделает цветной лак более стойким, и ваш маникюр продержится на пару лишних дней дольше. Основа также предотвратит окрашивание ногтей пигментированной краской", - объясняет Вайтхилл.

2. Перепрофилируйте свою старую кисть для губ, чтобы привести в порядок края ногтя

Делая маникюр, вы хотите, чтобы весь ноготь был окрашен равномерно.

Вайтхилл предлагает мокнуть старую кисть для губ в жидкость для снятия лака и пройтись ею вокруг ногтевого ложа, чтобы очистить края.

4. Правильно выбирайте белый лак

Белый лак сейчас супермодный, "маст хэв" оттенок, и ничто не смотрится круче. Но, выбирая такой лак, убедитесь, что у него густая формула, он не прозрачный и без прослоек.

Чтобы убедиться, что лак непрозрачен, возьмите щетку и вытрите ее о внутреннюю сторону верхней части бутылки. Если вы видите прозрачный лак, то он не достаточно окрасит ваши ногти.

5. Держитесь подальше от лаков, которые быстро сохнут

Они, как правило, обезвоживают и могут высушить ваши ногти.

6. Скрупулезно наносите масло для кутикулы

"Лучший способ выглядеть так, как будто вы только что вышли из салона - использовать масло для кутикулы. Оно мгновенно увлажнит ее. Нанесите масло на весь ноготь после окрашивания. Если вы случайно ударите ногти, масло создаст некоторое скольжение, продлив срок жизни вашего маникюра".

7. Вы уже накрасили ногти? А теперь подержите руки под холодной водой

Погружение кончиков пальцев в ледяную воду на некоторое время поможет лаку высохнуть быстрее.

8. Вот как сделать неоновый лак ярче

Чтобы неоновые краски стали еще ярче, сначала нанесите на ногти белый или непрозрачный оттенок. Неоновые лаки часто прозрачные, а этот прием поможет им выглядеть плотнее.

9. Наносите лак тонкими, а не толстыми мазками

Чтобы лак высох быстрее, лучше нанести 3 тонких слоя, чем 1 или 2 толстых слоя, потому что они будут очень долго сохнуть.

10. Храните лаки в прохладном, сухом, защищенном от света месте, то есть в холодильнике

Хранение лака для ногтей в холодильнике продлевает формуле жизнь. А тепло и солнечный свет могут изменять толщину и цвет лака.

11. Смешайте слишком толстый лак для ногтей с более тонким

«Вы можете купить менее насыщенный лак для ногтей в магазине красоты. Достаточно добавить в него несколько капель лака с более толстой текстурой», - советует эксперт.

12. Никогда не трясите лак для ногтей

"Лучше всегда держать его вертикально, чтобы в лаке и на ваших ногтях не было никаких пузырьков", - советует Вайтхилл.

13. Никогда не срезайте кутикулу. Никогда

14. Используйте щипцы, чтобы удалить заусеницы

Это единственный случай, когда вы должны использовать щипцы для кутикул. "Заусеницы неизбежны, даже если вы часто используете увлажняющий крем, и, к сожалению, единственный способ избавиться от них - срезать их", - говорит эксперт.

15. Никогда не подпиливайте свои ногти в разные стороны

"Всегда работайте пилочкой в одном направлении, в противном случае она порвет кончик ногтя и сделает его неравномерным", - объясняет Вайтхилл.

«Неправильные действия пилочкой также могут привести к расщеплению, шелушению и поломке ногтя", - добавляет эксперт.

16. Держитесь подальше от горячей воды

«Не мойте посуду и не принимайте душ после маникюра. Горячая вода - главный враг лака для ногтей. Под действием горячей воды расширяется ногтевое ложе, и лак вместе с ним. Как правило, это заканчивается трещинами на лаке», - говорит эксперт.

17. Используйте средство для снятия лака без ацетона

"Смывка без ацетона не так сушит ногти, так что если они у вас сухие и ломкие, используйте такое средство", - говорит она.

18. Переходите на блески

Блеск для ногтей или мерцающий лак держится дольше, чем обычные формулы.

19. Используйте ватный тампон, чтобы удалить блестки

Блестки так трудно смываются с ногтей! Вайтхилл предлагает намочить ватный тампон в ацетоне и приложить его к каждому ногтю на несколько минут.

"Затем осторожно немного надавите и протрите ноготь спонжем. Блестки должны моментально смыться", - говорит эксперт.

20. Всегда используйте лак без этих 3 ингредиентов

Это формулы, которые не содержат формальдегида, толуола и дибутилфталата - ингредиентов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, если наносить их в течение длительного периода времени. Попробуйте, например, бренды Essie, Butter London и Deborah Lippmann.

21. Всегда используйте закрепитель

Особенно тщательно проведите им по самому кончику ногтя. Таким образом, когда вы будете работать за компьютером, постоянно ударяя пальцами по клавиатуре, лак не облупится.

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