Встречаться с двумя парнями – не измена!

Разница между знакомством и отношениями

Для начала, давайте рассмотрим термин «знакомства». Знакомство относится к тому времени, когда два человека романтически заинтересованы друг в друге, и они проводят время, узнавая друг друга. Знакомства ‒ первый этап романтического союза, пишет Soulpost.ru.

Вторая фаза ‒ «отношения», которая начинается, когда два человека встречались некоторое время и решили сделать отношения более серьезными и доверенными. Это тот момент, когда большинство мужчин и женщин начинают называть своего друга или подругу парнем или девушкой.

Сначала обозначьте границы и четко скажите, чего хотите

Когда вы встречаете кого-то, кого любите, вы должны сказать им, если вы ищете долгосрочных моногамных отношений. В то время как вы думаете, что это ненужно, утверждая, что это очевидно, но обязательства и моногамия не всегда точны. В моей практике было слишком много случаев, когда отношения закончились из-за того, что два человека хотели разных вещей.

После того, как вы и ваш партнер обсудили, каких отношений хочет каждый из вас, пришло время начала отношений.

Фаза знакомства не должна длиться слишком долго

Если вы встречаетесь с двумя людьми сразу, и вы относитесь с уважением к каждому из них, вы никому не изменяете.

Но период знакомства двух людей не должен длиться очень долго. Когда вы встречаете кого-то, кто вам нравится, и начинаете встречаться с кем-то новым, это не должно занять больше пары месяцев, чтобы выяснить, хотите ли вы начать называть его своим парнем или девушкой; и официально сделать отношения моногамными.

Но за первый месяц или два, когда вы узнаете кого-то, это естественно и справедливо, чтобы пойти на свидание или два с кем-то другим, пока вы не нашли кого-то, с кем решили завести серьезные отношения.

Ошибка людей ‒ в попытке пропустить процесс знакомства

Большинство людей хотят пропустить процесс знакомства, когда они встречают кого-то они любят прыгать сразу в постоянные отношения, потому что первые пару месяцев после того, как вы встретили кого-то, могут быть некомфортными и вызывающими тревогу. «Она говорит с кем-то еще кроме меня?» «А если она понравиться ему больше, чем я?»

В конце концов, все сводится к незащищенности. Чем вы беспечнее, тем меньше будете беспокоиться о поиске кого-то, кому нравится кто-то еще. Человек с завышенной самооценкой считает, что он — хорошая партия, поэтому он сосредотачивается на том, хочет ли он завязать отношения с партнером или нет. Человек с заниженной самооценкой фокусируется на том, что его избранник чувствует насчет него, и после этого возникают опасения, что он может полюбить кого-то еще.

Если вы встречаетесь с кем-то и думаете о том, что этот человек может выбрать встречи с двумя людьми одновременно, не волнуйтесь и отбросьте неуверенность. Скажите себе: «Я считаю, что из меня бы вышел замечательный партнер, и когда он увидит то, что я вижу в себе, он выберет меня. Если же он выбрал не меня, моя самооценка не настолько хрупка, чтобы меня расстроить. В конце концов, этот человек знал меня всего месяц-два. Стоит ли он моих слез?»