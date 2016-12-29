Чтобы небрежно брошенные на стол салфетки не испортили весь его вид, предлагаем вам посмотреть этот достаточно простой мастер-класс по созданию елочки из тканевой салфетки. Поверьте, эти елочки покорят ваших гостей и сделают вид новогоднего стола сказочным, пишет ihappymama.ru.
Идея для новогодней сервировки стола: елочки из салфеток
30. Декабрь 2016 16:17
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В Новый год хочется окружить себя волшебством и красотой со всех сторон. И каждая хозяйка очень ответственно подходит к праздничной сервировке стола. Конечно же, центральное место на столе займут различные закуски и напитки, но и раскладке приборов и даже салфеток тоже нужно уделить немного времени.