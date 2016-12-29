Идея для новогодней сервировки стола: елочки из салфеток

В Новый год хочется окружить себя волшебством и красотой со всех сторон. И каждая хозяйка очень ответственно подходит к праздничной сервировке стола. Конечно же, центральное место на столе займут различные закуски и напитки, но и раскладке приборов и даже салфеток тоже нужно уделить немного времени.