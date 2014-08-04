Как назвать девочку в январе 2017

В старые времена и до наших дней родители и священнослужители решали, как можно назвать девочку или мальчика, просматривая Святки. В этом церковном календаре на каждый месяц указаны имена канонизированных святых. Имена девочек и мальчиков выбираются по имени святого, которого почитают в день рождения ребенка или в ближайшие даты.

Но выбирая, как назвать девочку в 2017 году, обязательно учитывай и тот момент, что женское имя должно быть красивым и нежным, приятно звучать и радовать слух, гармонично сочетаться с отчеством и фамилией, хоть девочке, скорее всего, и не придется ее долго носить, всего лишь до своего замужества.

Наиболее подходящие имена девочек, рожденных в 2017 году в январе:

Ульяна, Аглая, Анастасия, Сусанна, Ева, Евгения, Агафия, Эмилия, Татьяна, Нина, Клавдия, Мария, Анфиса, Антонина, Анна, Варвара, Евдокия, Наталья, Ирина, Полина, Василиса, Елена.