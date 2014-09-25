Письмо читательницы: не получаю оргазма и ревную мужа к порнофильмам

«Здравствуйте, мне 21 год. Половой жизнью я начала жить в 14 лет, в 18 вышла замуж. До мужа было некоторое количество партнеров. Никогда ни с кем из них у меня не было оргазма. Да, какие-то приятные ощущения были, но какого-то сильного возбуждения - никогда. И с мужем та же история, пишет Клео.

В нем меня все устраивает, он замечательный во всех отношениях. У нас двое детей. Но ни до родов, ни после ничего не поменялось. Раньше я могла удовлетворить себя сама, но только наедине с собой. При муже я стесняюсь и вообще ничего не чувствую. А год назад я узнала, что муж смотрит порно. Объясняя это тем, что мне не хватает раскрепощенности. Головой я понимаю, что это так, а сердце рвется. В общем, после этого все стало еще хуже, я не могу заниматься сексом, я вообще ничего не чувствую и не возбуждаюсь. Хотя, с другой стороны, вроде бы как и хочу. Я уж ничего не понимаю.

Он очень извинялся, и пообещал больше не смотреть. И я ему верю. В конце концов, я отчаялась и сама предложила ему посмотреть вместе, хотя очень негативно отношусь к этому. Но кроме слез и обиды у меня это ничего не вызвало. Я чувствую себя какой-то зачуханной домохозяйкой в сравнении с ними, я очень ревную мужа к этим фильмам. И с тех пор, как я узнала, что он это смотрел, мне вообще расхотелось за собой следить и как-то стараться в постели. Ведь раньше я из кожи вон лезла, чтобы доставить ему удовольствие, плюя на свое. А он так поступил со мной. Наверное, для большинства людей моя проблема будет смешной, но вот такой я человек. Мне очень плохо, и я не знаю, что делать. Мужа я люблю и разводиться с ним не хочу. Но и жить так, без секса, и в постоянной обиде и слезах тоже нельзя. Муж готов на все, чтобы решить мою проблему, но я не знаю, что ему предложить.

Комментирует сексолог Игорь Радевич

«Здравствуйте, Анна.

Проблему нужно начинать решать. Сама она никак не решится. Причины аноргазмии очень разные. Начните с обследования у врача сексолога. Большинство мужчин смотрит порно. Так устроена мужская сексуальность. Это не значит, что он разлюбил вас».