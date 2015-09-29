Рецепт стремительного похудения от звезды КВН

Актриса признается, что борьба за идеальный вес была серьезной: "Весила-то более 130 кг. И вкусно покушать всегда любила. Тяжело отказаться от привычного рациона – булочки, мяско... Это все равно что у наркомана отнять наркотик или у алкоголика бутылку".

Но у нее просто не было выбора. "Я год назад упала, порвала нерв на ноге. Врачи сказали, что проблема не встала бы так остро, находись я в нормальном весе. И намекнули, что если и дальше хочу видеть жизнь в ярких красках, то придется серьезно заняться здоровьем, а для начала похудеть. Да я уже и сама это понимала – когда в телике себя увидела, схватилась за голову: неужели эта женщина – я?!", – цитирует Картункову портал Sobesednik.ru.

Ольга не раз говорила, что разработала целую систему правильного питания: "Я полностью отказалась от сладкого, исключила из рациона хлеб, перешла на раздельное питание. Ела маленькими порциями – по пять-шесть раз в день, в основном фрукты, овощи, куриную грудку. В результате стало легче ходить, ушла одышка, перестали болеть суставы".

Она радуется, что уже 18 человек следом за ней похудели: "Они тоже мне пишут – спрашивают совета, поддерживаем друг друга. Они сбросили вес – кто 7, кто 10 килограммов, есть 32, 38 и даже 42 кило".