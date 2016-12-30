Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

1. Пейте зеленый чай

Чтобы не поправиться во время праздников, возьмите за привычку сразу же после еды выпивать стакан натурального зеленого чая (без сахара). Доказано, что горячая жидкость после еды предотвращает застой жирных веществ в вашем желудке, что улучшает сжигание калорий. К тому же, зеленый чай ускоряет обмен веществ и является натуральным сжигателем жира, пишет Хочу.

2. Сначала белок

Алкоголь, простые углеводные закуски и сладости могут лишь увеличить голод, тем более, если вы их употребляете на пустой желудок. Чтобы не поправиться в новогоднюю ночь и во время праздников, употребляйте во время застолья сначала низкокалорийный белок (печеная курица, например), а затем переходите к алкоголю и более тяжелой пище.

3. Сделайте молочный коктейль

Не дожидайтесь застолья, чтобы поесть и не идите в гости или на новогоднюю праздничную вечеринку голодными. Сделайте коктейль, содержащий несладкое миндальное молоко, половину банана, и одну столовую ложку миндального масла и выпейте его за час до застолья. Он насытит вас и избавит от чувства голода.

4. Подкрепляйтесь

Независимо от того, в какое время вы завтракаете, чтобы не поправиться во время праздников и сохранить фигуру стройной, советуем всегда начинать с блюд с высоким содержанием белка и клетчатки. Это поможет избавиться от переедания в течение всего последующего дня.

5. Ограничьте лакомства

Давайте будем честными: алкоголь и десерты – это высококалорийные продукты, в которых нет абсолютно ничего полезного. Выбирайте что-то одно – либо вино, либо десерт. Если выбираете последнее, чтобы не поправиться в праздники идеальным вариантом будет приготовить низкокалорийную сладость. И конечно же, размер десерта не должен превышать количество съеденного белка и овощей.

6. Запаситесь свежими фруктами

Несмотря на то, что в праздники нас окружает такое количество и разнообразие еды, как ни в какой другой праздник, все же советуем, чтобы на вашем столе всегда были свежие фрукты. Если вы их заранее помоете и будете хранить на видном месте, вероятней всего, вы их все-таки съедите.

7. Пейте воду в определенное время

На Новый год и во время праздников перед застольем выпивайте 1-2 стакана негазированной воды – это поможет избежать переедания и быстрого опьянения. Во время застолья старайтесь пить воду и обязательно запивать алкоголь, который выводит жидкость из организма. Чем меньше жидкости в вашем организме, тем хуже обмен веществ.