Пятница, 30. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Недавно мы делились советами о том, как избежать похмелья в новогоднюю ночь, а сегодня поговорим о проблеме, которая волнует большинство женщин – как не поправиться в новогоднюю ночь и период праздников в целом? Найти ответ на этот вопрос вам помогут наши советы.

1. Пейте зеленый чай

Чтобы не поправиться во время праздников, возьмите за привычку сразу же после еды выпивать стакан натурального зеленого чая (без сахара). Доказано, что горячая жидкость после еды предотвращает застой жирных веществ в вашем желудке, что улучшает сжигание калорий. К тому же, зеленый чай ускоряет обмен веществ и является натуральным сжигателем жира, пишет Хочу.

2. Сначала белок

Алкоголь, простые углеводные закуски и сладости могут лишь увеличить голод, тем более, если вы их употребляете на пустой желудок. Чтобы не поправиться в новогоднюю ночь и во время праздников, употребляйте во время застолья сначала низкокалорийный белок (печеная курица, например), а затем переходите к алкоголю и более тяжелой пище.

3. Сделайте молочный коктейль

Не дожидайтесь застолья, чтобы поесть и не идите в гости или на новогоднюю праздничную вечеринку голодными. Сделайте коктейль, содержащий несладкое миндальное молоко, половину банана, и одну столовую ложку миндального масла и выпейте его за час до застолья. Он насытит вас и избавит от чувства голода.

4. Подкрепляйтесь

Независимо от того, в какое время вы завтракаете, чтобы не поправиться во время праздников и сохранить фигуру стройной, советуем всегда начинать с блюд с высоким содержанием белка и клетчатки. Это поможет избавиться от переедания в течение всего последующего дня.

5. Ограничьте лакомства

Давайте будем честными: алкоголь и десерты – это высококалорийные продукты, в которых нет абсолютно ничего полезного. Выбирайте что-то одно – либо вино, либо десерт. Если выбираете последнее, чтобы не поправиться в праздники идеальным вариантом будет приготовить низкокалорийную сладость. И конечно же, размер десерта не должен превышать количество съеденного белка и овощей.

6. Запаситесь свежими фруктами

Несмотря на то, что в праздники нас окружает такое количество и разнообразие еды, как ни в какой другой праздник, все же советуем, чтобы на вашем столе всегда были свежие фрукты. Если вы их заранее помоете и будете хранить на видном месте, вероятней всего, вы их все-таки съедите.

7. Пейте воду в определенное время

На Новый год и во время праздников перед застольем выпивайте 1-2 стакана негазированной воды – это поможет избежать переедания и быстрого опьянения. Во время застолья старайтесь пить воду и обязательно запивать алкоголь, который выводит жидкость из организма. Чем меньше жидкости в вашем организме, тем хуже обмен веществ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдесертжидкостьзакускимолокообмен веществпродуктысладость
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:18
Обращение к друзьям, с которыми мы встретились в уходящем году, и кто останется в жизни навсегда
18:14
Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете
17:38
Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы
17:17
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:48
Письмо читательницы: не получаю оргазма и ревную мужа к порнофильмам
16:31
Как назвать девочку в январе 2017
16:17
Идея для новогодней сервировки стола: елочки из салфеток
15:49
Встречаться с двумя парнями – не измена!
15:31
21 факт, который надо знать всем, кто делает маникюр дома
15:14
Десять признаков того, что тебе срочно нужен секс
14:47
Почему во время секса мы называем партнеров другими именами?
14:46
Видео: как выглядит Новый год в семье, где есть маленький ребенок
14:27
Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»
14:10
Десять признаков настоящей влюбленности
13:44
Топ рецептов из «Старбакса», которые сэкономят вам деньги
13:26
Ожирение отца мешает детям заводить друзей
13:07
Десять проверенных способов, как заставить мужчину бегать за тобой (1)
12:49
Двадцать хитростей, которые сэкономят кучу времени при уборке
12:33
Шампанское: каждый день – повод!
12:28
Исследователи выяснили, какая женская грудь нравится мужчинам больше всего
Все новости
ФэшнЦеликом
Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете

Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Самые смелые фантазии помогают успешно худеть

Самые смелые фантазии помогают успешно худеть

29. дек
Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности
Самые читаемые
Евгения Вяря: как тошно, мамочки мои!(3)
Десять признаков того, что тебе срочно нужен секс
Исследователи выяснили, какая женская грудь нравится мужчинам больше всего
Встречаться с двумя парнями – не измена!
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло(1)
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)(1)
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной (1)
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмолокомужчинамужчиныновый годорганизмотношенияпроблемырезультатырецептспециалистыуверенностьудовольствиеупотреблениеэксперты
LimonЦеликом
Ноль здравого смысла с Еленой Малышевой: смотрите девять самых убойных эпизодов из «Жить здорово!»

Ноль здравого смысла с Еленой Малышевой: смотрите девять самых убойных эпизодов из «Жить здорово!»

Выбираете подарок? Вот 10 вещей, которые категорически нельзя дарить на Новый год!

Выбираете подарок? Вот 10 вещей, которые категорически нельзя дарить на Новый год!

Определены авиалинии с самыми сексуальными стюардессами

Определены авиалинии с самыми сексуальными стюардессами

18:18
Обращение к друзьям, с которыми мы встретились в уходящем году, и кто останется в жизни навсегда
17:45
Видео: 61-летний Владимир Кузьмин удивил всех помолодевшим лицом
17:15
Любовный гороскоп 2017 года: чего ждать каждому знаку зодиака… Ух, как всё закрутил Огненный Петух!
16:55
Божена Рынска заявила, что не собирается уезжать из России
Rus.Postimees.eeЦеликом
Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?

Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?

Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с Рождеством и Новым годом

Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с Рождеством и Новым годом (2)

На Новый год в Эстонии будет тепло, а потом резко похолодает

На Новый год в Эстонии будет тепло, а потом резко похолодает

18:02
Центрист Энн Ээсмаа: я бы посоветовал Яне Тоом не лететь в Сирию
17:31
Фото: президент Польши посетил похороны водителя, чей грузовик использовался при теракте в Берлине
17:22
Тоом после встречи с Асадом: есть надежда, что на этот раз перемирие в Сирии будет успешным
17:18
Николай Караев: у кого есть копирайт на английский язык? (1)
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?

Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?

«Умная» страховка от Elisa оказалась для клиента совершенно бесполезной

«Умная» страховка от Elisa оказалась для клиента совершенно бесполезной (3)

Каждый год ракеты наносят тяжелые травмы и увечья

Каждый год ракеты наносят тяжелые травмы и увечья

29. дек
Проверяйте счета, или останетесь без средств к существованию (3)
Погода
Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Орнитолог прокомментировал поведение вороны-воровки на российско-эстонской границе

Орнитолог прокомментировал поведение вороны-воровки на российско-эстонской границе (1)

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees