Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете

Посмотреть передачу можно здесь: https://youtu.be/YhYCO9r1DPcю

В передаче «Стиль жизни с Анатолием Эйном» на канале 3+ вы увидите новые тренды, популярные маршруты для путешествий, увлекательйнешие мероприятия, интервью со звездами и многое другое, словом, это весь мир, в котором никогда не бывает скучно, это ваш незаменимый путеводитель, яркий и заманчивый.

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