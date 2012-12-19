Пятница, 30. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Наверное, вы замечали, что одних женщин мужчины окружают вниманием, заботой и дарят подарки не только на 8 марта, а буквально каждый день. Парадокс в том, что щедрость мужчин не всегда зависит от того, насколько женщина красива. Как же пробудить в своем партнере желание дарить вам подарки?

Щедрость – это качество, которое в мужчине заложено изначально. По своей природе представители сильного пола любят и хотят одаривать любимую женщину не только своим вниманием, но и, казалось бы, самыми бесполезными подарками. Желание просто сделать спутнице жизни приятное присутствует не у всех. Но если знать некоторые приемы, как затронуть душу мужчины, и мотивировать его на щедрость, то можно раскрыть в любимом те качества, которые являются для него естественными, но по каким-то причинам они не проявлялись раньше. О шести уникальных способах узнал Joinfo.ua.

Прием №1 – просите о помощи

Щедрость всегда идет параллельно с таким понятием как забота. Заметили за своим мужчиной, что он не дарит вам подарки? Тогда задумайтесь, а даете ли вы ему такую возможность? Образ независимой и сильной женщины – это прошлый век. На смену ему пришла уверенная, но при этом женственная барышня, которая может не только строить бизнес, но и быть для своего партнера улыбчивой звонкой "девчушкой". Тандем серьезности и игривости дает мужчине повод удивить свою любимую. Хрупкая изящная девушка всегда вызывает у мужчины желание одаривать ее и быть ей надежной опорой.

Если все-таки вы уже показали себя перед своим мужчиной в определенном независимом образе, то постепенно начните просить благоверного о помощи. "Подскажи", "А как сделать лучше?", "Посоветуй…" и другие фразы станут звоночком о том, что вы нуждаетесь в любимом человеке. Мужчине нужно чувствовать себя полезным. Подарите ему это ощущение, и он окружит вас искренней заботой.

Прием №2 – радуйтесь подаркам

Для того чтобы понять, почему стоит искренне или даже немного чересчур радоваться подаркам, вспомните, почему мы все так обожаем дарить презенты малышам? Да потому что они умеют искренне радоваться подаркам! Желание еще раз посмотреть на довольное улыбающееся лицо своего ребенка мотивирует на то, чтобы вновь сделать ему сюрприз, сообщает журналист ДжоИнфо Карина Котовская. Именно такой искренности и непосредственности нужно и научиться у детишек.

Будете реагировать от всей души с подпрыгиванием и горящими глазами – ощутите на себе весь спектр природной щедрости вашего любимого мужчины! Конечно, наигранность не в счет. Фальшь всегда чувствуется, поэтому включайте режим "маленькой девочки" только тогда, когда действительно рады подарку.

Прием №3 – благодарите

Упрекнуть в жадности может каждая женщина. На то, чтобы это сделать обычно представительницы прекрасного пола слов не жалеют. А вот когда речь идет о благодарности, как правило, женщины скромны в своих высказываниях. Но ведь логичнее будет от всей души сказать "спасибо" и улыбнуться, чтобы у вашего избранника было желание вновь преподнести вам подарок. Кроме того, стоит восхититься и о щедрости, которая вам так нравится в нем. Скажите, что вдохновляетесь своим партнером. Даже самый экономный мужчина не сможет устоять перед такими комплиментами.

Прием №4 – проговаривайте свои желания

К сожалению, мужчины не умеют читать мысли. Они не так наблюдательны, как женщины, поэтому о своих желаниях им нужно говорить как можно прямее. Особенно нужно проговаривать чего вы хотите своему партнеру, если он далек от понятия щедрый мужчина. Но ни в коем случае не стоит говорить о том, что вы хотите подарков в форме упреков и нареканий. Пусть это будет ненавязчивое "Мне бы хотелось…". Забудьте навсегда фразы вроде: "Тебе жаль денег на меня!" или "А вот Маше муж постоянно дарит цветы!". Критика и манипуляции – не лучший вариант. Скажите без криков и скандалов, что вам доставит удовольствие, и мужчина пойдет на встречу.

Прием №5 – разрешите себе мечтать

Часто женщины сами ставят блок на то, чтобы мужчины дарили им подарки. Наверняка у вас бывало так, что вы отвечали на вопрос любимого, что вам подарить словами вроде: "Да у меня вроде бы все есть…". Или сетовали на то, что ваш партнер подарил вам уж очень дорогой презент, и вы хотите вернуть его в магазин. Подобная реакция – самый мощный СТОП для каждого мужчины, чтобы вновь обрадовать вас подарком. Зачем дарить что-то еще женщине, у которой итак "все есть"? Не бойтесь желать чего-то и принимайте подарки с благодарностью. Ваш мужчина обязательно будет щедр.

Прием №6 – будьте щедры

Банальная фраза о том, что нужно вести себя так, как вы хотели бы, чтобы с вами вели себя другие – самое оно. Именно поэтому, прежде чем что-то требовать, попробуйте сами дарить любовь, внимание и презенты. Делайте это без повода и вашему мужчине не нужно будет напоминать, что щедрость должна быть в отношениях априори. Он захочет быть таким же благородным, как и вы и обязательно будет чаще одаривать вас самыми разными приятностями.

Будьте внимательными и искренними со своим избранникам. Не стоит поучать, оскорблять и унижать своего спутника жизни, если вы не хотите получить такую реакцию в свою сторону. А пока есть отличный шанс доказать, что презенты стоит дарить! Выберите лучший подарок для мужчины на Новый Год, и он обязательно отблагодарит вас своей щедростью!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвозможностьжеланиежурналистлюбовьновый годсюрпризщедрость
Пришли новостьПришли фото
Хроника
19:14
Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника
18:43
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины
18:18
Обращение к друзьям, с которыми мы встретились в уходящем году, и кто останется в жизни навсегда
18:14
Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете
17:38
Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы
17:17
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:48
Письмо читательницы: не получаю оргазма и ревную мужа к порнофильмам
16:31
Как назвать девочку в январе 2017
16:17
Идея для новогодней сервировки стола: елочки из салфеток
15:49
Встречаться с двумя парнями – не измена!
15:31
21 факт, который надо знать всем, кто делает маникюр дома
15:14
Десять признаков того, что тебе срочно нужен секс
14:47
Почему во время секса мы называем партнеров другими именами?
14:46
Видео: как выглядит Новый год в семье, где есть маленький ребенок
14:27
Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»
14:10
Десять признаков настоящей влюбленности
13:44
Топ рецептов из «Старбакса», которые сэкономят вам деньги
13:26
Ожирение отца мешает детям заводить друзей
13:07
Десять проверенных способов, как заставить мужчину бегать за тобой (1)
12:49
Двадцать хитростей, которые сэкономят кучу времени при уборке
Все новости
ФэшнЦеликом
Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете

Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

29. дек
Самые смелые фантазии помогают успешно худеть
Самые читаемые
Евгения Вяря: как тошно, мамочки мои!(5)
Десять признаков того, что тебе срочно нужен секс
Письмо читательницы: не получаю оргазма и ревную мужа к порнофильмам
Исследователи выяснили, какая женская грудь нравится мужчинам больше всего
Как назвать девочку в январе 2017
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло(1)
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)(1)
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной (1)
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмолокомужчинамужчиныновый годорганизмотношенияпроблемырезультатырецептспециалистыуверенностьудовольствиеупотреблениеэксперты
LimonЦеликом
Ноль здравого смысла с Еленой Малышевой: смотрите девять самых убойных эпизодов из «Жить здорово!»

Ноль здравого смысла с Еленой Малышевой: смотрите девять самых убойных эпизодов из «Жить здорово!»

Выбираете подарок? Вот 10 вещей, которые категорически нельзя дарить на Новый год!

Выбираете подарок? Вот 10 вещей, которые категорически нельзя дарить на Новый год! (1)

Определены авиалинии с самыми сексуальными стюардессами

Определены авиалинии с самыми сексуальными стюардессами

19:02
Эксперты не смогли определить причины смерти Джорджа Майкла
18:48
Девять вещей, из-за которых вы не нравитесь людям
18:18
Обращение к друзьям, с которыми мы встретились в уходящем году, и кто останется в жизни навсегда
17:45
Видео: 61-летний Владимир Кузьмин удивил всех помолодевшим лицом
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото и видео: в Таллинне столкнулись легковушка и автобус

Фото и видео: в Таллинне столкнулись легковушка и автобус

Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с Рождеством и Новым годом

Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с Рождеством и Новым годом (7)

На Новый год в Эстонии будет тепло, а потом резко похолодает

На Новый год в Эстонии будет тепло, а потом резко похолодает

19:51
В 2017 году Statoil переименует все бензоколонки
19:32
Фото и видео: в Таллинне фургон врезался в легковой автомобиль
19:17
По дороге из Петербурга в Москву бесследно исчезло 18 тонн мандаринов
19:10
Обеспокоенная читательница: на Ратушной площади детям угрожают опасные провода, почему никто не примет меры?
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?

Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?

«Умная» страховка от Elisa оказалась для клиента совершенно бесполезной

«Умная» страховка от Elisa оказалась для клиента совершенно бесполезной (3)

Каждый год ракеты наносят тяжелые травмы и увечья

Каждый год ракеты наносят тяжелые травмы и увечья

29. дек
Проверяйте счета, или останетесь без средств к существованию (3)
Погода
Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Орнитолог прокомментировал поведение вороны-воровки на российско-эстонской границе

Орнитолог прокомментировал поведение вороны-воровки на российско-эстонской границе (1)

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees