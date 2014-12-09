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Полезные лайфхаки для волос

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Новый год приближается и, конечно же, каждая девушка хочет, чтобы ее шевелюра в новогоднюю ночь была блестящей и густой. Эти простые экспресс-рецепты помогут даже самые ослабленные волосы сделать к празднику шикарными и сияющими.

Причин для выпадения и ломкости волос много. Это и неправильное питание, и постоянная сушка феном и регулярное окрашивание. Но даже самые дорогие косметические средства не помогут, если структура волос потеряла тонус. Если вы хотите привести волосы в нормальное состояние уже к Новому Году, то стоит выбрать для себя наиболее подходящий из предлагаемых вариантов рецепт, и буквально через несколько дней вы не узнаете свои волосы. Уникальные и простые лайфхаки для волос узнал Joinfo.ua.

Лайфхак №1

Укрепить корни волос поможет втирание в них майонеза, простокваши и кефира. После нанесения утеплите голову полиэтиленовой шапочкой, а затем полотенцем, чтобы создать эффект бани. Оставьте на двадцать минут. Затем смойте все это водой, добавив в жидкость пару капель яблочного или виноградного уксуса. Можно также смыть травяным отваром. Такая маска не только эффективно очистит волосы, но и хорошо укрепит корни.

Лайфхак №2

Эта маска необычная, но очень эффективная. Уже после первого применения, вы заметите, как ваши волосы станут блестящими и пушистыми. Смешайте с парой столовых ложек коньяка яичный желток. Нанесите на волосы, а затем, как и в предыдущем лайфхаке утеплите голову. Смойте через двадцать минут.

Лайфхак №3

После того, как вы последуете этому совету, волосы будут хорошо укладываться и не станут запутываться. Купите в аптеке витамины Е, В, Р в ампулах. Возьмите одну и добавьте в шампунь или в бальзам. По желанию добавьте пару капель эфирного масла лаванды, герани и лимона.

Лайфхак №4

Эта укрепляющая маска позволит разровнять и укрепить даже самые ослабленные волосы. В свой шампунь добавьте чайную ложку самого обычного коньяка, одно яйцо и столовую ложку желатина в сухом виде. Затем взбейте смесь таким образом, чтобы не было комочков. Вымойте полученной массой волосы.

Лайфхак №5

Этот рецепт пропагандирует Дженифер Лопес, шевелюре которой можно только позавидовать. Густые шикарные волосы певицы всегда на высоте! Растворите в бутылке вашего шампуня пару таблеток аспирина. Даже девушки, у которых длинные волосы, после каждого мытья головы будут приятно удивлены легкости расчесывания.

Лайфхак №6

Эту процедуру нужно проводить не один и не два раза, а хотя бы десять раз, чтобы ощутить эффект. Зато мягкость и послушность волос потом вас очень порадует. Втирайте в корни влажных волос перед мытьем йодированную соль. Затем помойте волосы шампунем и бальзамом. Делать эту процедуру лучше над ванной, чтобы соль не сыпалась на пол.

Лайфхак №7

Идеальный вариант для тех, у кого секутся кончики, но делать полноценные маски нет времени или желания. Обработайте кончики касторовым, репейным или льняным маслом. Оставьте на 20-30 минут. После этого тщательно помойте волосы два раза с шампунем. После двух-трех использования этого лайфхака будет заметен результат, сообщает журналист ДжоИнфо Карина Котовская.

Лайфхак №8

Обязательно пользуйтесь, если хотите восстановить волосы, отваром из трав. Это может быть настой из крапивы, ромашки, листьев березы или хмеля. Для быстрого приготовления раствора залейте две-три столовые ложки травы кипятком, укутайте и оставьте на два-три часа. Применять его рекомендуется после мытья головы.

Лайфхак №9

Убрать неприятный запах после масок с чесноком и луком, которые так популярны на сегодняшний день, поможет добавление масла чайного дерева и герани в шампунь.

Лайфхак №10

Совершенно простой и одновременно гениальный лайфхак, которым обязательно нужно пользоваться, если у вас выпадают волосы. Нанося шампунь первый раз, делайте это снизу вверх. Не массируйте и не втирайте. Смойте, а уже во второй раз помойте голову как положено.

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