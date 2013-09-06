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Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Krasotka.ee
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Исследователи из Вашингтонского университета поняли, почему людям, которые долгое время питались неправильно, сложно похудеть. Оказывается, из-за вредной пищи кишечная микрофлора беднеет. Определенные кишечные бактерии повышают эффективность диеты. И такие микроорганизмы, скорее всего, живут в кишечнике у тех, кто питается правильно, сообщает The Daily Mail.

Специалисты проанализировали образцы микрофлоры кишечника людей, соблюдавших низкокалорийную диету с большим количеством продуктов растительного происхождения, и тех, кто придерживался Западной диеты, состоящей из жирных продуктов, мяса и сладкого. Ученые заметили, что у людей, питавшихся правильно, было больше разных видов бактерий в кишечнике.

Затем оба набора бактерий вводили мышам. После этого грызунов помещали на здоровую диету с большим количеством продуктов растительного происхождения. Исследование показало, что мыши, которым пересадили бактерии людей, питавшихся неправильно, хуже реагировали на полезную пищу. Положительный эффект у них проявлялся не сразу.

Ученые предполагают: судя по всему, некоторые бактерии, полученные этими грызунами, сначала должны были исчезнуть из их организма. Это говорит о том, люди с подобной микрофлорой после перехода на правильное питание первое время будут терять вес медленнее, чем им хотелось бы.

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