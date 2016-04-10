С возрастом секс становится только лучше благодаря опыту, утверждают эксперты

Согласно данным исследования, богатый опыт позволяет пожилым людям экспериментировать и улучшать свою сексуальную жизнь. С возрастом человек обретает "сексуальную мудрость", которая заставляет его фокусироваться на качестве полового акта, а не думать о длительности или количестве раз.

Еще ученые отметили: пожилые люди прилагают больше усилий и уделяют больше внимания чувствам партнера по сравнению с молодыми людьми. Кроме того, у пожилых людей меньше нереалистичных ожиданий. Кстати, эректильная дисфункция оказалась менее распространенной проблемой среди пожилых людей, чем предполагалось. Специалисты добавляют: активная сексуальная жизнь защищает от ряда проблем со здоровьем, например, деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.