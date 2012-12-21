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Пригласите маму в гости - это добавит ей несколько лет жизни!

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Пригласить своих пожилых родителей в гости на новогодние праздники - это очень важно.

К такому выводу, по крайней мере, пришли ученые из Университета Калифорнии (Сан-Франциско). Они провели соответствующее исследование и обнаружили, что те пожилые люди, которые часто видятся со своими детьми, живут обычно намного дольше всех остальных, передает Lifter.com.ua.

Исследование охватило 1600 человек. Началось оно, когда средний возраст участников составлял 71 год. В течение последующих 6 лет 23% респондентов, страдающих от одиночества, умерло. Среди тех, кто мог положиться на крепкую семью и детей, таких оказалось только 14%.

 «Потребность, которую мы проносим в себе через всю жизнь, очень проста: мы хотим иметь значение хоть для кого-то. И с годами она не уходит», - говорит автор исследования Барбара Московиц.

Для пожилых людей отношения с близкими - особенно, с внуками, - еще более важны, чем для молодых. Плюс ко всему, они - отличные друзья.

 «Чем старше человек, тем более он терпим к несовершенству других. Тем реже он критикует других. И тем лучший он друг. К тому же такая дружба может многое дать молодым: пожилые люди знают, за что действительно нужно бороться, а за что - нет».

Так что пригласите своих родителей к себе домой хотя бы на праздники. Поощряйте любовь своих детей к своим дедушкам и бабушкам. Научные исследования показывают, что это очень важные вещи для всех поколений. И, возможно, это и есть один из ингредиентов подлинного счастья!

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