Семь признаков того, что ваш мужчина - уже по-настоящему взрослый

Зрелость - такая штука, которая у всех наступает в разном возрасте. Если у вас такой же возраст, как у вашего партнёра, это ещё не значит, что вы одинаково развиты.

Хотите пройти такой себе тест на зрелость? Все просто: взрослый состоявшийся мужчина никогда не станет делать эти семь вещей:

1. Зрелый мужчина не бежит от проблем

Когда юноша достигает зрелости, он начинает понимать, что запереться в комнате и спрятаться от всего мира — это не решение. Зрелый мужчина знает, что лучший способ решить проблему, — это повернуться к ней лицом и найти способ все исправить. Он не бежит от проблем; он с ними разбирается, пишет Lifter.com.ua.

2. Состоявшийся мужчина не критикует свою женщину . Он ее поддерживает

Любящий мужчина никогда не станет критиковать свою партнёршу. Ни её внешность, ни её вес, ни её работу, ни её мечты и надежды. Зрелый мужчина оказывает поддержку. Он никогда не унижает партнёршу, чтобы потешить своё эго.

Он хочет видеть её счастливой. И он уже понимает, что личное счастье невозможно без общего.

3. Он не боится проявлять свои эмоции

Зрелый мужчина знает, что проявление эмоций — это не признак слабости. Это признак человечности, открытости и уязвимости.

Он не считает, что признаваться в любви и делиться своими чувствами — это «не по-мужски».

4. Он старается не вызывать у жены ощущение ненужности

Родные и близкие важны, но эмоционально зрелый мужчина никогда не вызовет у партнёрши ощущение, будто она для него не на первом месте.

Он познакомит её с друзьями и близкими, он будет рад, если между ними установятся дружеские отношения. Да, иногда ему хочется погулять с друзьями, но он никогда не станет ради этого обижать или оскорблять свою женщину.

5. Он уважает ту женщину, на которой женился или с которой живет вместе

Есть много способов проявить уважение в отношениях.

Зрелый мужчина никогда не поднимет руку на партнёршу. Он не нарушит её границ и не станет высмеивать её взгляды. Он уважает её пространство и чувства. Он знает, что здоровые отношения строятся на взаимном доверии и уважении.

6. У него нормальные отношения с родителями

Зрелый мужчина всегда находит время для своих родителей. Он ценит их заботу и отвечает им тем же. Однако он не позволяет им принимать за него решения.

У него есть своя голова на плечах, и он относится к семье с любовью, добротой и уважением. Но он ни за что не позволит своим родителям обижать его партнёршу.

7. Даже если он этого не любит, такой мужчина все же строит планы на будущее

Зрелый мужчина не думает только о сегодняшнем дне. Он умеет жить в настоящем и при этом строить планы на будущее. Он не тратит последнюю копейку, не задумываясь о последствиях. Он осознаёт важность планирования.