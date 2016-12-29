Люди думают, что это нормально: шесть привычек, убивающих отношения

Но когда дело доходит до построения отношений, нам негде спросить совета... или еще хуже, мы находим его в женских журналах, пишет Lifter.com.ua.

Да, мы начинаем действовать методом проб и ошибок. И если вы похожи на большинство людей, то вы чаще ошибаетесь.

БОльшая часть литературы нам также не особо помогает (нет, то, что мужчины и женщины с разных планет, это, конечно, очень важно). И для большинства из нас, мама и папа также были не самыми лучшими примерами.

К счастью, за последние несколько десятилетий, было проведено много психологических исследований о здоровых и счастливых отношениях, и есть некоторые принципы, которым большинство людей не следует. Некоторые из этих принципов противоречат тому, что традиционно считается "романтичным" или нормальным в отношениях.

Вот шесть наиболее распространенных тенденций в отношениях. Многие пары считают это нормальным, но на самом деле это токсичные привычки, которые уничтожат все, чем вы дорожите.

1. «Ведение счета» в отношениях

Что это такое?

Это когда ваш партнер винит вас за прошлые ошибки, которые вы совершили в отношениях. Если это делают оба партнера, это перерастает в то, что я называю "ведение счета в отношениях".

Это превращается в соревнование «кто облажался больше» за несколько месяцев или лет, и, следовательно, кто больше должен другому человеку.

Вы вели себя как дурак на 28-м дне рождении Светы еще в 2010 году, и она вспоминает об этом до сих пор. Зачем? Но все нормально, потому что недавно вы увидели, что она отправила кокетливые сообщения своему коллеге, а это больше не дает ей права ревновать. Счет 1:1, правильно? Неправильно.

Почему это токсичная привычка? Вы не только игнорируете актуальные проблемы, но и культивируете чувство вины за прошлое, чтобы ваш партнер чувствовал себя хуже сейчас.

Если это продолжается достаточно долго, оба партнера тратят большую часть своей энергии, пытаясь доказать, что они менее виновны, чем их половина. Люди тратят все свое время, пытаясь быть менее неправильными друг для друга, вместо того, чтобы стремиться больше подходить друг другу.

Что делать?

Вы должны признать, что, выбирая этого человека, вы принимаете все его предыдущие действия. Если вы не согласны с этим, то, получается, что вы не принимаете его самого.

Если год назад что-то так сильно вас беспокоило, с этим нужно было разобраться год назад.

2. "Намеки" и другие виды пассивной агрессии

Что это такое? Вместо того, чтобы открыто высказывать свои желания и мысли, ваш партнер пытается подтолкнуть вас в правильном направлении, чтобы вы сами догадались, о чем он подумал. Вместо того чтобы сказать, что вас расстроило, вы найдете мелкие способы вывести своего партнера из себя, и тогда сможете с чистой совестью жаловаться на него.

Почему это токсично?

Потому что это показывает, что вам двоим, не очень удобно открыто и искренне общаться друг с другом.

Человек не будет пассивно-агрессивным, если знает, что может спокойно выражать любой гнев или сомнения внутри отношений. Человек никогда не будет чувствовать необходимость "намекать", если знает, что его не осудят, и не будут критиковать за прямоту. Вот что вы должны делать вместо этого: открыто выражайте свои чувства и желания. И дайте понять, что вы хотели бы чувствовать поддержку любимого человека. Если он любит вас, то он почти всегда сможет дать вам это.

3. Держать любимого человека в заложниках

Что это такое?

Когда один человек критикует или жалуется и шантажирует другого человека, угрожая отношениям в целом.

Например, если партнер чувствует, что вы холодны с ним, вместо того чтобы сказать: "Я чувствую, что иногда ты со мной холоден ", он скажет: "Я не могу встречаться с тем, кто со мной все время холоден".

Почему это токсично? Это эмоциональный шантаж. Людям очень важно знать, что они могут выражать негативные мысли и чувства без угрозы самим отношениям.

В противном случае, люди будут подавлять свои истинные мысли и чувства, что приведет к нарастанию недоверия и манипуляций. Абсолютно нормально расстраиваться из-за партнера или быть недовольным какими-то его действиями. Это называется быть нормальным человеком. Человек может быть вечно предан кому-то, но, в то же время, много раз раздражаться или сердиться на него.

Напротив, люди, способные критиковать друг друга, только без осуждения или шантажа, укрепляют свои отношения.

4. Обвинять партнера в своих эмоциях

Что это такое? Допустим, у вас выдался неудачный день, а ваш партнер не проявляет достаточной заботы. Он весь вечер разговаривал по телефону с коллегами по работе, он отвлекся, когда вы обнимали его. Вы хотите просто вместе поваляться дома и посмотреть кино, но у него в планах погулять с друзьями.

В результате, вы набрасываетесь на него за то, что он нечувствительный и черствый. У вас был плохой день, а он ничего не сделал, чтобы вас развеселить. Конечно, вы об этом и не просили, но он должен был сам это понимать. Он должен был отключить свой телефон и угробить свои планы из-за вашего паршивого эмоционального состояния.

Почему это токсично? Обвинять наших партнеров в наших эмоциях - тонкая форма эгоизма и классический пример нарушения личных границ.

Когда один из партнеров расстраивается, все личные желания другого вылетают в трубу, потому что теперь вы отвечаете за то, чтобы другой человек чувствовал себя лучше.

Самая большая проблема этих зависимых тенденций в том, что они порождают чувство обиды.

Конечно, если моя девушка злится на меня один раз, потому что она расстроена и нуждается во внимании, это понятно. Но если она ожидает, что моя жизнь будет все время вращаться вокруг ее эмоционального благополучия, то скоро я начну чувствовать в ее чувствах и желаниях манипуляцию.

Как следует себя вести?

Возьмите на себя ответственность за свои эмоции и ожидайте, что ваш партнер также будет нести ответственность за свои эмоции. Любые жертвы должны быть результатом выбора, и не должны рассматриваться как ожидание.

Как только 2 человека становятся виновными за настроения друг друга, это дает им стимул скрывать свои истинные чувства и манипулировать друг другом.

5. Проявления "любящей" ревности

Что это такое? Злиться, когда ваш партнер говорит, прикасается, звонит, пишет, болтает или чихает в близости другого человека. Это часто приводит к безумным действиям, например, к взлому учетной записи электронной почты, просмотру текстовых сообщений, пока партнер в душе, или даже слежке за ним по городу без предупреждения.

Почему это токсично? Меня удивляет, что некоторые люди описывают это как, своего рода, проявление любви. Они считают, что если их партнер не ревнует, то это означает, что их не любят.

Для меня это ужасно. Это контроль и манипуляция. Это демонстрация отсутствия доверия к другому человеку. И, если честно, это унизительно.

Если моя девушка не доверяет мне, когда я нахожусь рядом с другими привлекательными женщинами, то это означает, что она считает меня либо лжецом, либо человеком, не умеющим контролировать свои импульсы. В любом случае, это женщина, с которой я не хочу быть рядом.

Что же делать, если не ревновать? Доверяйте своему партнеру. Это радикальная мысль, я понимаю. Для некоторых ревность – это естественно. Но чрезмерная ревность и контроль своего партнера - признаки чувства недостойности, и вы должны научиться справляться с ними. В противном случае, вы только подтолкнете человека уйти от вас.

6. Покупать решения проблем в отношениях

Что это такое? Всякий раз, когда в отношениях назревает крупный конфликт или проблема, вместо того чтобы решать ее, один из партнеров заменяет ее добрыми чувствами, которые приходят с покупкой чего-то хорошего или поездкой.

Мои родители были экспертами в этом. И результат не заставил себя долго ждать: развод, после которого 15 лет они почти не разговаривали друг с другом. Они оба, независимо друг от друга рассказали мне, что было основной проблемой в их браке: они постоянно прикрывали свои реальные проблемы поверхностными удовольствиями.

Почему это токсично?

Проблемы откладываются в долгий ящик и это создает нездоровый прецедент в отношениях.

Давайте представим себе, что всякий раз, когда женщина злится на своего друга / мужа, мужчина "решает" проблему, купив женщине что-то хорошее или отведя ее в хороший ресторан. Мало того, что это дает женщине бессознательный стимул расстраиваться, но у мужчины нет абсолютно никакого стимула, чтобы фактически нести ответственность за проблемы в отношениях.

Итог: муж, который чувствует себя банкоматом, и вечно недовольная женщина, которая страдает, потому что ее не слышат.

Что вы должны сделать вместо этого: на самом деле, разберитесь с проблемой. Было нарушено доверие? Поговорите о том, как восстановить его. Кто-то чувствует себя непонятым? Поговорите о том, как изменить это. Общайтесь!

Если же вы будете использовать подарки, чтобы скрыть свои неурядицы, то столкнетесь с гораздо более серьезными проблемами в будущем.