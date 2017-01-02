Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вам идет: как подобрать шапку по форме лица и не только

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Головные уборы снова на пике популярности, за окном минус, так что, самое время отправиться на шопинг, вооружившись советами стилиста Анны Гусевой, дабы не промахнуться с модным выбором.

Мода на головные уборы, как и на многое другое, очень часто начиналась с любви какой-нибудь знаменитости к определенному элементу одежды. Вспомнить хотя бы Чарли Чаплина с его котелком, который, кстати, называется «дерби». Дерзкую страсть к беретам нам привили экранные Бонни и Клайд ─ после выхода фильма в 1967 году. Мужские береты вошли в моду благодаря Сэмюэлу Л. Джексону. И сегодня, когда мы видим Джессику Альбу в меховой ушанке или Селену Гомес в вязаной объемной шапке, мы инстинктивно следуем заданной ими тенденции, передает Trulylove.ru.

Количество головных уборов в моде ХХ века поражает воображение: клош, гаучо, ток, феска, котелок, федора, трилби, канотье, тирольская шляпа… В ХХI веке жизнь модниц не стала легче, и мы регулярно теряемся в многообразии выбора, который предлагает шапки, кепки, береты и тысячи других наименований. Но анатомические законы, которые нужно учитывать при выборе головного убора, сохранились практически без изменений.

Сегодня бушует повальная мода на ретро, а значит шляпы опять в строю. Этот тренд можно наблюдать не только на подиумах, но и на улицах города. Мне показалось, что настало время обсудить, что и как следует носить на голове в этом сезоне.

Подбор шапки по форме лица:

Круглое лицо:

ДА: шляпы и шапки, которые открывают верхнюю часть лица и зрительно вытягивают силуэт и уравновешивают пропорции. Объемные вязаные шапки, которые можно «поставить», шапки с козырьками, которые нужно сажать на голове асимметрично, береты, надетые по косой, мягкие шляпы с высокой асимметричной тульей, шапки с ушами, завязанными назад.

НЕТ: маленькие, слишком обтягивающие, надвинутые на лоб модели. Также не стоит носить котелки, шляпки-таблетки, банданы, шляпки без полей вроде «клош».

Вытянутое лицо:

ДА: Хорошо будут смотреться классические мужские шляпы в стиле «трилби». Также подойдут невысокие кепки с коротким козырьком, посаженые на лоб с большой асимметрией береты, широкополые шляпы с невысокой тульей вроде «гаучо».

НЕТ: Этому типу лучше закрывать лоб и избегать высоких шляп, вязаных шапок, поставленных «петушком», пилоток, папах. Колпаков, на всякий случай, тоже.

Треугольное лицо:

ДА: Отлично подойдут небольшие береты, надетые асимметрично; не объемные, но плотные шапки; шапка-ушанка с развязанными вдоль лица ушами.

НЕТ: Здесь важно скомпенсировать широкий лоб и узкий подбородок. С подобной формой лица лучше избегать слишком тонких обтягивающих шапочек и наоборот очень объемных крупной вязки, которые могут добавить объем в верхней части головы.

Квадратное лицо:

ДА: Зачастую эта форма выглядит достаточно пропорциональной, за редким исключением, когда слишком выдаются скулы или подбородок. Отлично подойдут трикотажные шапки сдвинутые назад так, чтобы лоб оставался открытым, а весь объем приходился на заднюю часть головы. Шляпы с опущенными полями, кепка средней высоты и объема с легкой асимметрией, шляпа «федора» с асимметрично загнутыми полями, меховая шапка с ушами, завязанными назад.

НЕТ: Стоит избегать прямых широких полей, низких меховых шапок типа «папаха» и любых квадратных головных уборов с низкой посадкой на лоб.

Учитываем геометрию тела:

Худым девушкам с ростом не ниже среднего подойдут широкополые шляпы.

Если у вас высокий рост в сочетании с пышными формами ─ вам будет красиво в узких шляпах с жесткими полями.

Миниатюрные женщины гармонично смотрятся в высоких и объемных шляпках с узкими полями или в любых удлиняющих конструкциях на голове.

Невысоким дамам в теле лучше избегать шляп с широкими полями. Слишком маленькие или обтягивающие голову шляпы тоже носить не стоит. Средний вариант, удлиняющий силуэт, типа шляпы «федора», будет в самый раз. Кстати, в старину женщинам с таким типом фигуры даже рекомендовали убирать волосы под шляпу.

Во всем разобраться, понять правила стиля и им следовать – это важно. Но в то же время очень полезно иногда экспериментировать и отпускать все каноны и концепции внутри себя. В конечном счете, главное — не терять индивидуальность в море трендов и всегда оставаться собой.

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