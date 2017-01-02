«Никогда ничего не просите»: психолог объясняет, каких женщин мужчины заваливают подарками

1 Встречайтесь с правильными мужчинами. Одно из качеств, которые женщины не переносят в мужчинах, — это жадность. И действительно, жадные выглядят очень непрезентабельно: они долго пересчитывают сдачу, боятся потратить лишнюю копейку и в целом живут очень ограниченно психологически. Это невроз. И вы можете вывернуться наизнанку, но такой мужчина вам ничего не купит. Во-первых, потому что ему жалко денег, а во-вторых, потому что ему кажется, что женщины с ним только из-за денег. Просто не имейте дел с такими ущербными личностями, передает Trulylove.ru.

2 Станьте женщиной, которой хочется угодить. Как-то раз я своими глазами наблюдал ситуацию: мой товарищ принес невесте кольцо с бриллиантом за 20 тысяч долларов. Она посмотрела на него равнодушно, надела на палец, сказала: «Красиво», сняла, убрала в коробочку и забыла, где оно лежит. Потом мой друг ее спрашивает: «А тебе кольцо вообще понравилось?» Она отвечает: «Да». «А почему не носишь?» «Ты хочешь, чтобы я его носила? Ты же знаешь, я не очень люблю кольца…» Что происходит? Мужчина не видит восторга, на который он рассчитывал, когда покупал кольцо, и остается в состоянии неудовлетворения. Ему приходится раз за разом покупать что-то еще.

Вот таким женщинам хочется отдать все: они ведут себя подчеркнуто независимо и ничего не просят. У них на лбу написано: «Мне ничего не нужно — у меня и так все есть». А мужчина всегда хочет женщину покорить, продемонстрировав свои большие возможности.

Мне могут возразить: а как же все эти девушки-содержанки? Они ведь ничего не умеют, ничего своего у них нет — как они демонстрируют независимость? Отвечаю: они искусно манипулируют своими любовниками. Делают вид, что их, таких красивых и необыкновенных, нужно непрерывно завоевывать.

Теперь давайте поговорим о том, как не надо себя вести. Вспомните знаменитую фразу Булгакова «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!» Он знает, о чем говорит. Вот, например, вы идете с мужчиной мимо магазина и восклицаете: «Какое красивое платье!» В его понимании, это манипуляция. Он сделает вид, что он ничего не слышал.

С женщинами, которые постоянно что-то выпрашивают, разговор такой: «Какие сапоги? У тебя эти сапоги еще нормальные. Шуба? А что с этой шубой случилось? Ее моль погрызла? Ты давай эту донашивай, а потом поговорим про другую». Хотите переломить ситуацию — переставайте ныть.

Вот каким я вижу идеальный сценарий. Допустим, вы хотите кольцо и говорите мужу один раз: «Дорогой, купи мне это кольцо». Что бы он ни сказал в ответ («У нас сейчас нет денег», «У тебя уже сто колец), вы к этой теме больше не возвращаетесь, сами находите деньги и покупаете себе кольцо. Гарантирую: если вы это сделаете, будете получать от него подарки до гробовой доски. Мысль о том, что женщина может без него обойтись, делает мужчину абсолютно уязвимым и беззащитным.

Когда муж начнет вас задаривать, вы будете выражать сдержанную благодарность: «Так трогательно. Я приятно удивлена, милый». Это будет возвращать его в детство, когда он готовил маме сюрприз на 8 Марта, и подарок этот был нужен не маме, а сыну — это он искал ее одобрения. И сейчас он как будто не дорогое кольцо понесет жене, а цифру «8», слепленную из пластилина. И в глазах у него будет только один: «Я красиво сделал? Тебе нравится?»