Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

«Никогда ничего не просите»: психолог объясняет, каких женщин мужчины заваливают подарками

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Мечтаете стать одной из тех, к чьим ногам поклонники бросают все, что можно купить за деньги? Инструкция будет состоять всего из двух пунктов.

1 Встречайтесь с правильными мужчинами. Одно из качеств, которые женщины не переносят в мужчинах, — это жадность. И действительно, жадные выглядят очень непрезентабельно: они долго пересчитывают сдачу, боятся потратить лишнюю копейку и в целом живут очень ограниченно психологически. Это невроз. И вы можете вывернуться наизнанку, но такой мужчина вам ничего не купит. Во-первых, потому что ему жалко денег, а во-вторых, потому что ему кажется, что женщины с ним только из-за денег. Просто не имейте дел с такими ущербными личностями, передает Trulylove.ru.

2  Станьте женщиной, которой хочется угодить. Как-то раз я своими глазами наблюдал ситуацию: мой товарищ принес невесте кольцо с бриллиантом за 20 тысяч долларов. Она посмотрела на него равнодушно, надела на палец, сказала: «Красиво», сняла, убрала в коробочку и забыла, где оно лежит. Потом мой друг ее спрашивает: «А тебе кольцо вообще понравилось?» Она отвечает: «Да». «А почему не носишь?» «Ты хочешь, чтобы я его носила? Ты же знаешь, я не очень люблю кольца…» Что происходит? Мужчина не видит восторга, на который он рассчитывал, когда покупал кольцо, и остается в состоянии неудовлетворения. Ему приходится раз за разом покупать что-то еще.

Вот таким женщинам хочется отдать все: они ведут себя подчеркнуто независимо и ничего не просят. У них на лбу написано: «Мне ничего не нужно — у меня и так все есть». А мужчина всегда хочет женщину покорить, продемонстрировав свои большие возможности.

Мне могут возразить: а как же все эти девушки-содержанки? Они ведь ничего не умеют, ничего своего у них нет — как они демонстрируют независимость? Отвечаю: они искусно манипулируют своими любовниками. Делают вид, что их, таких красивых и необыкновенных, нужно непрерывно завоевывать.

Теперь давайте поговорим о том, как не надо себя вести. Вспомните знаменитую фразу Булгакова «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!» Он знает, о чем говорит. Вот, например, вы идете с мужчиной мимо магазина и восклицаете: «Какое красивое платье!» В его понимании, это манипуляция. Он сделает вид, что он ничего не слышал.

С женщинами, которые постоянно что-то выпрашивают, разговор такой: «Какие сапоги? У тебя эти сапоги еще нормальные. Шуба? А что с этой шубой случилось? Ее моль погрызла? Ты давай эту донашивай, а потом поговорим про другую». Хотите переломить ситуацию — переставайте ныть.

Вот каким я вижу идеальный сценарий. Допустим, вы хотите кольцо и говорите мужу один раз: «Дорогой, купи мне это кольцо». Что бы он ни сказал в ответ («У нас сейчас нет денег», «У тебя уже сто колец), вы к этой теме больше не возвращаетесь, сами находите деньги и покупаете себе кольцо. Гарантирую: если вы это сделаете, будете получать от него подарки до гробовой доски. Мысль о том, что женщина может без него обойтись, делает мужчину абсолютно уязвимым и беззащитным.

Когда муж начнет вас задаривать, вы будете выражать сдержанную благодарность: «Так трогательно. Я приятно удивлена, милый». Это будет возвращать его в детство, когда он готовил маме сюрприз на 8 Марта, и подарок этот был нужен не маме, а сыну — это он искал ее одобрения. И сейчас он как будто не дорогое кольцо понесет жене, а цифру «8», слепленную из пластилина. И в глазах у него будет только один: «Я красиво сделал? Тебе нравится?»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАблагодарностьженщинаинструкциямужнезависимостьподарок
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:28
Если вы женщина и вам больше 35 лет, прочтите это!
14:11
Врач был шокирован, когда во время УЗИ он заметил, что ножки малыша свисают из матки женщины
13:51
Пять ошибок с метаболизмом, мешающих похудеть
13:34
Названы самые доступные суперпродукты
13:19
«Никогда ничего не просите»: психолог объясняет, каких женщин мужчины заваливают подарками
12:56
Вам идет: как подобрать шапку по форме лица и не только
12:36
Люди думают, что это нормально: шесть привычек, убивающих отношения
12:15
Семь признаков того, что ваш мужчина - уже по-настоящему взрослый
12:07
Пригласите маму в гости - это добавит ей несколько лет жизни!
15:45
С возрастом секс становится только лучше благодаря опыту, утверждают эксперты
14:34
Как просыпаться счастливой: шесть простых советов (2)
13:37
Полезные лайфхаки для волос
12:38
Модный гороскоп на 2017 год
11:51
Как назвать мальчика в январе 2017
00:12
Krasotka.ee поздравляет своих читателей с Новым годом!
15:53
Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой
14:36
Три необычных рецепта для новогоднего стола
13:19
Психологи назвали Новый год «временем ссор»
12:29
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
11:49
12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски
Все новости
ФэшнЦеликом
Вам идет: как подобрать шапку по форме лица и не только

Вам идет: как подобрать шапку по форме лица и не только

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Пять ошибок с метаболизмом, мешающих похудеть

Пять ошибок с метаболизмом, мешающих похудеть

Названы самые доступные суперпродукты

Названы самые доступные суперпродукты

Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

30. дек
Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы
Самые читаемые
Люди думают, что это нормально: шесть привычек, убивающих отношения
«Никогда ничего не просите»: психолог объясняет, каких женщин мужчины заваливают подарками
Врач был шокирован, когда во время УЗИ он заметил, что ножки малыша свисают из матки женщины
Вам идет: как подобрать шапку по форме лица и не только
Семь признаков того, что ваш мужчина - уже по-настоящему взрослый
Топ комментариев
Как просыпаться счастливой: шесть простых советов(2)
Десять проверенных способов, как заставить мужчину бегать за тобой(1)
Уходи красиво: Мишель Обама стала иконой стиля 2016 года (1)
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины (1)
Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователимолокомужчинамужчиныновый годорганизмотношенияпроблемыпродуктырецептспециалистыуверенностьудовольствиеупотреблениеэкспериментыэксперты
LimonЦеликом
Эвелин Ильвес о новорожденном сыне Тоомаса Хендрика Ильвеса: скоро бабочку наденет

Эвелин Ильвес о новорожденном сыне Тоомаса Хендрика Ильвеса: скоро бабочку наденет (1)

Ясновидящая Илона Калдре: в 2017 году будет много разводов

Ясновидящая Илона Калдре: в 2017 году будет много разводов (1)

Налетаем! Предприимчивый латвиец нашел гениальный способ разбогатеть на новогодних праздниках

Налетаем! Предприимчивый латвиец нашел гениальный способ разбогатеть на новогодних праздниках

14:21
Ученые уверены: в 2017 году человечество обнаружит внеземную жизнь
13:50
«Голубой огонек»: телезрителей шокировало выступление российской звезды в новогоднюю ночь (видео)
13:27
Снегурочка уже не та: слишком короткое платье подвело Ольгу Бузову (фото) (1)
13:10
Фото: Пугачева без макияжа и в джинсах поразила своей худобой
Rus.Postimees.eeЦеликом
Черный год в дорожном движении

Черный год в дорожном движении

Предварительное заседание по делу Сависаара пройдет в феврале

Предварительное заседание по делу Сависаара пройдет в феврале

Завтра Эстонию накроют снегопады

Завтра Эстонию накроют снегопады

14:37
Игорь Грязин: клоунада кончилась, наш президент – уже не паяц
14:37
Пользователи старых гаджетов останутся без WhatsApp
14:35
В канун Нового года в Ида-Вирумаа произошло девять драк
14:27
Картина дня: Тоом о Сирии, гибель эстонца в Австралии и полицейские рейды по Эстонии
ВпрокЦеликом
Продавец топлива: накануне морозов держите бак полным

Продавец топлива: накануне морозов держите бак полным

Фотоновость: внимательные клиенты обнаружили ошибки в календарях магазина Selver

Фотоновость: внимательные клиенты обнаружили ошибки в календарях магазина Selver

Популярность центрального отопления растет

Популярность центрального отопления растет

10:13
Месячный счет за электричество вырастет на 21 цент (3)
Погода
Видео: в Коста-Рике увидели метеор над вулканом

Видео: в Коста-Рике увидели метеор над вулканом

Завтра Эстонию накроют снегопады

Завтра Эстонию накроют снегопады

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees