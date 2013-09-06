Названы самые доступные суперпродукты

С точки зрения науки к суперпродуктам относятся такие продукты, которые одновременно содержат в себе максимум питательных веществ, при этом помогают организму сжигать жир, и к тому же являются мощным источником антиоксидантов.

Так, например, эксперты посоветовали регулярно употреблять белокочанную капусту, которая, по их словам, ни в чем не уступает более дорогостоящей цветной и содержит очень большое количество витаминов, пишет Medikforum.ru.

Также супрепродуктом является нут. «Бобы нута являются идеальным сырьем для хумуса и фалафеля, а содержащиеся в них соединения полезны для сердца и кровеносной системы», - отметили медики.

В список самых полезных и важных продуктов, по их словам, входит и клюква - аналог ягод годжи. Продавцы нередко завышают цены на эти ягоды, тогда как то же количество полезных веществ можно заполучить из обычной клюквы, которая содержит рекордные показатели витамина С и антиоксидантов, сообщили специалисты.

Другим доступным суперодуктом они назвали яблоки. Научные работники конкретизировали, что эти фрукты -источник незаменимой разновидности клетчатки, пектина. Регулярное потребление яблок способствует уменьшению воспалительных процессов в организме и риска инсультов, подчеркнули врачи.