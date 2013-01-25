Пять ошибок с метаболизмом, мешающих похудеть

Вы пытаетесь сжигать жир и одновременно наращивать мышечную массу. Даже если вы придерживаетесь самого интенсивного режима тренировок, сжигать жир и одновременно растить мышцы практически невозможно. У профессиональных спортсменов бодибилдеров существуют две фазы - набор веса и его сброс, когда из-под слоя жира вылепляется красивое, рельефное тело. Нужно сосредоточиться на чем-то одном, передает Medikforum.ru.

Калории являются вашей главной задачей. Само по себе количество калорий не должно служить единственной причиной для отказа от тех или иных продуктов. Необходимо помнить о сбалансированном питании, а не заниматься исключительно математикой.

Вы пропускаете приемы пищи. Нельзя пропускать завтраки, обеды или ужины, и особенно утренний прием пищи. Из-за этого скорость метаболизма замедляется, организм переходит в полуголодный режим и начинает откладывать про запас любые калории. А про запас, значит, вам под кожу! Кроме того, пропуск пищи усиливает ощущение голода и риск переедания.

Вы сдаете анализы крови только на баланс гормонов метаболизма. Анализы крови нужны не только для диагностики болезней, факторы вроде голода и расхода энергии могут свидетельствовать о метаболической гормональной активности.

Вы думаете, что ваш метаболизм и метаболизм человека с ожирением работают одинаково. У жертв ожирения отмечается гормональный дисбаланс, из-за которого им сложно перестать набрасываться на пищу. Ваш метаболизм работает немного по-другому. Поэтому четко определите, что вам следует есть, и сколько посвящать времени нагрузкам.