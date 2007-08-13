Врач был шокирован, когда во время УЗИ он заметил, что ножки малыша свисают из матки женщины

На 22 неделе беременности она проходила плановое УЗИ. Врач ожидал увидеть обычную для такого срока картинку, однако вместо этого он заметил нечто очень странное… Чем ближе он смотрел на УЗИ, тем труднее ему было поверить в увиденное. Ножки малыша свисали прямо из амниотической сумки! За всю историю было зафиксировано всего 26 таких случаев, пишет Marketium.ru.

Это поразительное изображение, на котором малыш как будто бы убегает из матки матери, сразу же разнеслось по интернету.

Матка женщины имела разрыв в 3 сантиметра, из которого свисали ножки младенца.

Доктор Пьер-Эмануэль Буе, который занимался этим случаем, сказал, что никогда не видел ничего подобного раньше. Врач объясняет, что из-за предыдущих пяти кесаревых сечений маточная стенка женщины стала слишком слабой. Несмотря на большой риск, пара все же решила сохранить беременность. На 30 неделе женщина родила здорового малыша. После родов врачи зашили разрыв.

Сейчас мальчику уже 6 месяцев, и он растет совершенно здоровым, а его мама также чувствует себя отлично!