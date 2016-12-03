Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Если вы женщина и вам больше 35 лет, прочтите это!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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После 35 лет в организме женщины начинают происходить изменения. Одни практически не замечают их, для других же эти симптомы становятся просто невыносимыми. Давайте разберемся, что такое пременопауза и как она проявляется.

Удивительно, но даже в наш век информационных технологий многие женщины не знают или же знают слишком мало о собственном теле. Поэтому иногда вполне естественные изменения в женском организме приводят их в замешательство, пишет Marketium.ru.

Что такое пременопауза?

Пременопауза – это период, предшествующий наступлению климакса. Сам период сопровождается изменениями в половой системе женщины и гормональными изменениями. В среднем от наступления менопаузы до самого климакса проходит около 4 лет. Первые признаки пременопаузы дают о себе знать в возрасте от 40 до 50 лет, но они могут проявиться и раньше. Именно поэтому так важно подготовиться к появлению сопутствующих симптомов уже после 35 лет.

Как проявляется пременопауза?

Цикл перед менопаузой характеризуется пониженной выработкой эстрогенов, гормонов, которые производят яичники. Поэтому в этот период у вас могут появиться следующие симптомы:

    резкие перемены настроения, потеря энергии и работоспособности;

    снижение сексуального влечения и/или ухудшение детородной функции;

    учащенное сердцебиение, приливы, ночная потливость;

    бессонница или другие проблемы со сном;

    нарушение менструального цикла, изменение его интенсивности;

    раздражительность, нервозность;

    спазмы желудка, вздутие.

Почему так важно обращать внимание на свое тело?

Пременопауза – совершенно естественный процесс, поэтому не надо переживать, если после 35 лет вы заметили у себя эти симптомы. Это отличное время, чтобы подготовиться к грядущим изменениям, как в физическом, так и в духовном плане. Поменяйте свою диету, займитесь йогой или плаванием, сбавьте темп жизни и пересмотрите свои отношения с окружающими людьми. Ваше тело перенесло много стрессов за предыдущие годы, поэтому постарайтесь быть к нему как можно более внимательной, и оно отблагодарит вас хорошим самочувствием.

Ваш организм посылает вам сигналы, и очень важно не игнорировать их. Если вы продолжаете жить в суете, стрессе, не заботитесь о своем питании и не обращаете внимания на усталость, снижение либидо и изменения цикла, ваш организм напомнит вам о себе обострением хронических болезней и ранним старением. Задумайтесь о том, что вы – единственный человек, с которым вам предстоит провести всю жизнь, и позаботьтесь о себе должным образом.

Как облегчить или уменьшить симптомы пременопаузы?

1. Прежде всего, не относитесь к симптомам пременопаузы как к болезни, которую нужно вылечить. Ваше тело прекрасно знает, как соблюдать баланс. Просто не мешайте ему это делать.

2. Прежде чем начать принимать какие-либо препараты, обратитесь к специалисту и пройдите детальное обследование. Только изучив ваш уровень гормонов и других показателей с помощью лабораторных тестов, врач может приписать вам медикаментозные добавки.

3. Очень важно не навредить своему телу и не нарушить естественный баланс. Поэтому если у вас нет серьезных нарушений, лучше просто изменить ритм жизни.

4. Стресс только усугубит состояние, поэтому вам необходимо научиться расслабляться. Попробуйте заняться йогой, запишитесь в бассейн или поэкспериментируйте с ароматерапией. В конце концов, найдите один час времени в день на то, чтобы расслабиться в ванной или за любимой книгой. Ваши тело и душа почувствуют разницу и непременно отблагодарят вас за такую заботу.

5. Если вас беспокоят проблемы со сном, постарайтесь поддерживать в комнате прохладную температуру. К тому же это будет полезным еще и для состояния вашей кожи.

Пременопауза может стать лучшим периодом в вашей жизни, если вы проявите достаточно мудрости. Это время, чтобы меняться, расти духовно и становиться настоящей зрелой женщиной. Распорядитесь правильно этим периодом и вы обязательно вынесите из него плоды.

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