Отец 25 детей женат на трех прекрасных женщинах

Одна из таких семей – Даргеры. Джо Даргер – приверженец полигамии. Он женился сразу на двух девушках – близнецах Вики и Валери. Но здесь история не закончилась, ведь чуть позже он также женился на их двоюродной сестре Алине!

Если вы выросли в обычной семье, для вас такие отношения, вероятно, будут шоком. Но Даргеры без труда описывают свою повседневную жизнь. Сейчас у них 25 детей, счастливая большая семья и очень нетрадиционный способ жизни.

У каждой из жен есть своя отдельная комната, а Джо проводит каждую ночь у другой женщины. Все их дети кажутся счастливыми и определенно выигрывают от того, что у них целых три мамы, которые могут заботиться и уделять внимание каждому из них.

Семья ведет свой блог в интернете, в котором они делятся подробностями своей жизни. Свою жизнь Драгеры считают вполне нормальной и естественной.

«Я никогда не думала, что мы с сестрой выйдем замуж за одного мужчину», — говорит в интервью Вики.

«То, что, кроме меня, у моего мужа еще две жены, очень облегчает мою жизнь, — признается Валери. – Конечно, плюс еще и в том, что они мои сестры. Но кроме этого, они мои подруги, моя помощь и поддержка».

Счастливые дети и жены, чего еще можно пожелать? Хотя такой способ жизни вызывает много дискуссий, довольно интересно посмотреть, как выглядит жизнь этой семьи.