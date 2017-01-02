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Физики вычислили высоту каблуков туфелек Золушки

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Мы помним, в отличие от Золушки, что в полночь ей нужно вернуться домой из королевского дворца. Осознав, что безнадежно опоздала, героиня знаменитой сказки бежит в хрустальных туфельках вниз по длинной лестнице. Физики из института Лестера (Великобритания) выяснили, может ли Золушка уйти, не повредив свою хрупкую обувь.

Иллюстраторы обычно «снабжают» Золушку туфельками на высоких каблучках, в которых стоять, ходить и бежать неподготовленной леди крайне неудобно. К тому же, туфельки, как известно, хрустальные, а значит тонкий каблук непременно расколется от интенсивного давления при быстром беге, пишет moya-planeta.ru.

Сравнив и совместив физические свойства типичной туфельки из хрусталя и примерные физические данные Золушки (около 55 кг веса и 36-й размер обуви), ученые определили давление, которое оказывают ноги девушки на хрусталь в состоянии покоя и при движении.

Оказалось, что обувь из хрусталя может существовать, но ходить в ней следует очень аккуратно: ноги Золушки сжимают стекло с силой в 28,5 килопаскаль. Хрусталь же может выдержать давление в 330 мегапаскаль. Но такая разница никак не поможет решившей пробежаться сказочной девушке: площадь, на которую давят ее ноги во время ходьбы, при беге уменьшится в несколько сотен раз, и каблук расколется.

Таким образом, для удобства беговых упражнений и сохранности потерянной туфельки для Принца, каблучок хрустальной обуви Золушки не должен превышать 1,5 см. Поэтому приукрашенный художниками облик туфелек, к сожалению, не соответствует действительности.

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