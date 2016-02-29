То, о чем вы должны подумать, прежде чем заняться сексом с кем-то новым

Это извечная борьба с самой собой: если я прыгну в постель с первого свидания, то рискую потерять что-то, что могло бы иметь долгосрочный потенциал. Секс может быть фантастическим, но что он оставит вам после? Что делать, если партнер получит неверное представление о вас? А если я подожду и выстрою эмоциональную связь, прежде чем займусь сексом, принесет ли мне это стабильные, крепкие отношения?

Когда мы влюбляемся, в наш мозг поступает множество эндорфинов, но при этом мы точно не знаем, сможет ли это чувство перерасти в нечто большее. В такой ситуации вам нужно решить для себя, каких отношений вы ищете? Если вы настроены на длительную связь, вам нужно вначале навести духовные мосты друг с другом. Говорить о надеждах, мыслях, планах на будущее, ценностях каждого из вас, чтобы партнер понял, чего вы хотите, и чтобы вы отметили для себя – совпадают ли его ценности с вашими, передает Soulpost.ru.

По недавним исследованиям, когда людей спросили о том, что допустимо на первом свидании, 50% ответили «ничего» (никаких прикосновений, никакого сексуального контакта), а 45% допустили поцелуи. Кроме того, 50% опрошенных (мужчины и женщины) признались, что хотят по-настоящему узнать своего поклонника, не в сексуальном плане, а духовном.

С другой стороны, на вопрос, когда мы готовы к сексу нет точного ответа, это ведь то же самое, что спросить: готовы ли вы к замужеству или к детям? Поэтому здесь есть место опыту, а опыт невозможен без попыток. Даже если мы можем получить отказ или нас неправильно поймут – все это опыт, мы учимся на своих ошибках.

Кроме того, мы учимся в сексуальном плане. Что нравится нам, и что приносит удовольствие партнеру. Вы ведь не спрашиваете в постели о его глубинном взгляде на жизнь и планах на будущее, а просто познаете друг друга физически.