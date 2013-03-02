Семь типов мужчин, от которых нужно держаться подальше

1) Нуждающийся в починке

Этот мужчина всем видом показывает, что единственное, что ему нужно ‒ немного любви и помощи в реализации его потенциала. Возможно, он не может удержаться на работе, много пьет, ему не хватает амбиций, он не понимает, чего хочет от жизни и т.д. Независимо от причины, вы не совсем понимаете, стоит ли инвестировать в него свое время и усилия, превратив его в «своего» парня. Выбросьте его из головы, люди не меняются, пока не будут сами к этому готовы. Если он ‒ не то, чего вы хотите, отпустите его.

2) Некоммуникабельный

Этот парень не может выразить эмоции, даже если от этого зависит чья-то жизнь. Когда он опаздывает, то даже не задумывается сообщить вам. Он может пропасть на несколько дней, а потом объявиться как ни в чем не бывало, когда вы подняли на уши всю полицию. Самая неприятная вещь в этом мужчине ‒ он не думает, что общение важно. Если вы ‒ одна из женщин, кто любит быть в курсе, что происходит с ее возлюбленным, этот человек ‒ не ваш тип.

3) Ходок

Этот мужчина любит и вас, и много других женщин в одно и то же время. Секс с вами удивителен, как и со всеми остальными. Вы никогда не будете его единственной, потому что разнообразие – кредо его жизни. Если вы ищете моногамных отношений, здесь вы их не найдете.

4) Мужчина, который себя не знает

На него легко западаешь, соблазнившись задумчивостью и таинственностью. Он интересуется вашим мнением обо всем. Он утверждает, что хочет одного, но его действия говорят об обратном. Вы устаете, пытаясь выяснить, чего он хочет, и пока он этого не узнает, вы никогда не сможете сделать его счастливым.

5) Любовник, но не муж

Этот парень любит ухаживать, флиртовать, отправлять интригующие SMS и электронные письма, чтобы выразить свое восхищение вами. После того, как он, наконец, получает того, чего добивался, начинает отдаляться. Этот мужчина не отвечает на ваши звонки, и вы начинаете накручивать себя. Но будьте спокойны, дело не в вас, просто для него игра уже закончилась. Так пусть она завершится и для вас.

6) Потерянный

Этот мужчина сам себя не знает. Вероятно, его задело расставание с бывшей, он не оправился от детской травмы или другой катастрофы, которая произошла в его жизни. Он сделал себя жертвой и играет на вашем сочувствии. Он нуждается в вас, и это может быть заманчивым. Но будьте осторожны связываться с таким типом мужчин, он выпьет всю вашу энергию и останется таким же ранимым. Лучше оставьте его и дайте возможность излечиться самостоятельно, прежде чем погрузиться в серьезные отношения.

7) Манипулятор/ самовлюбленный

Это самый опасный из всех типов. У него тонны обаяния и очарования, особенно в начале встреч. Он знает, как соблазнить женщину и скажет вам все, что вы хотите услышать. Его коронные фразы: «я никогда не испытывал таких чувств раньше» и «я чувствую связь с тобой». Он может любить вас, но себя он любит больше. В конце концов, он будет использовать любую форму манипуляций, чтобы получить то, чего хочет.