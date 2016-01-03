Что нужно сделать в первую неделю Нового года?

1. Упорядочить режим дня

Если вы привыкли просыпаться и засыпать в самое разное время суток и не соблюдали до сих пор никакого графика – самое время изменить такой хаотичный подход. Начав засыпать и просыпаться в одно и то же установленное время, вы уже спустя неделю заметите перемены к лучшему и в настроении, и в самочувствии, пишет Justcoolidea.ru.

2. Регулярно составлять списки дел и доводить их до конца

Планирование по спискам задач – от ежедневного до ежемесячного – наиболее простой и эффективный способ не запутаться во всем, что вы хотели бы сделать: будь то время на семью и увлечения, или выполнение рабочих задач и проектов с жесткими временными рамками.

3. Побывать там, где давно хотели

Можно и в новом году по выходным валяться перед телевизором или сидеть в кресле с джойстиком в руках и бесконечно играться в различные игры. А можно выкроить 1-2 дня каждую неделю для поездки в какое-то незнакомое место, город или в страну, для въезда в которую не нужна виза. Отпуск же не тратьте на Египет или Турцию: лучше поезжайте в небольшую страну, о которой вроде бы все знают, но которую можно открыть для себя заново.

4. Упорядочить свой рацион и сесть на диету

Период обжорства в Новый год закончится – и надо будет снова входить в нормальную колею. Следить за своим весом и за тем, что вы едите и в каком количестве – не так сложно, как вам может показаться. Если вы думаете, что для нормального питания вам понадобится жесткая диета, отказ от множества продуктов – просто почитайте о том, как можно сбросить немалый вес, если просто есть вдумчиво и осознанно.

5. Заняться спортом

Если вы считаете, что профессиональный спорт – не для вас, и потому тренировками утруждать себя не стоит, – это напрасно. Начните с простого: попробуйте бег всей семьей. Это пойдет на пользу каждому члену вашей семьи и вы сразу заметите улучшение вашего настроения и общего состояния.

6. Отказаться от телевидения

Телевизор – универсальный пожиратель времени. Реклама эфирных и кабельных каналов, перемешанная с передачами сомнительной ценности и качества, низкопробным юмором и старыми фильмами, которые показывают по кругу неделями, – вы правда хотите этим разбавлять свою жизнь каждый день? Конечно же, это не значит, что телевизор должен быть под полным запретом — просто смотрите в программу и выбирайте то, что вы действительно хотели бы посмотреть сегодня вечером.

7. Начать изучение иностранного языка

Сегодня есть множество онлайн-курсов, сервисов и даже браузерных плагинов для изучения иностранных языков. Почему бы не воспользоваться этим? Берите от жизни все!

8. Найти себе новое хобби

Если даже раньше вы ничем не увлекались, может, в 2015-м стоит начать? Увлечения и хобби привносят в жизнь новизну, добавляют возможность открыть в себе и в окружающих новые грани и просто переключить внимание и умственную активность. А «смена труда есть отдых», не так ли?

9. Отказаться от привычки осуждать людей и спорить о несущественном

Дайте небольшое обещание самому себе: никаких споров о религии, политике, общественном строе, никакого осуждения людей за длину и цвет одежды, прически, наличие или отсутствие татуировок, веру или неверие в определенные принципы и идеи. Начните видеть мир в его многообразии – вроде бы простая, но в то же время комплексная задача. Она не достигается за один день, но именно этому, пожалуй, и стоит посвятить новый наступающий год. Ведь все люди прекрасны.

Эти простые советы сделают вашу жизнь в новом году лучше и интереснее!