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План посленовогодней разгрузки

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Праздники прошли, самое время возвращаться в форму.

Шаг 1. Осознать проблему

Если ты понимаешь , что стала тяжелее, и твой желудок просит все новые яства в неурочное время, и если стрелка весов неумолимо склоняется к большей цифре – пришло время сбрасывать лишнее. Очень важно психологически настроить себя на разгрузку: осознать, что набран лишний вес, и от него нужно постепенно избавляться.

Шаг 2. Подготовить свой организм

Худеть резко ни в коем случае нельзя: диетологи рекомендуют убавлять от 50-70 г в день. Более быстрые способы похудения могут негативно сказаться на здоровье, а лишние килограммы быстро вернутся и приумножатся, поскольку голодающий организм склонен делать запасы впрок. Поэтому снижать потребление калорий нужно понемногу.

Шаг 3. Наладить правильное питание

Есть лучше легкие для организма продукты, овощи, фрукты (овощи и фрукты помогают нам быстрей почувствовать себя сытыми и содержат минимум калорий), кисломолочные продукты, продукты, содержащие клетчатку, низкокалорийные и содержащие незначительное количество жиров продукты. Следует существенно ограничить потребление соли, ибо соль, как известно, стимулирует аппетит и задерживает жидкость в организме.

Откажись от жирных супов, колбасы, и, разумеется, соленых и маринованных продуктов, консервов. Про жареные яства следует забыть до следующих праздников, а употребляемую пищу лучше всего отваривать или готовить на пару.

На первое хорошо подавать супы на постном мясе и овощах. Суп не только источник легкоусваиваемого белка, но и отличный способ обмануть свой желудок. Суп придает желудку объем, что активизирует специальные рецепторы на стенках желудка и сигнализирует о его наполнении.

Нужно есть как можно меньше жиров, сладостей и фруктов с повышенным содержанием фруктозы (бананы, яблоки, груши). В идеале сбалансированная диета должна состоять из белков, от которых ни в коем случае нельзя отказываться, и сложных углеводов (источников клетчатки).

Шаг 4. Наладить правильный питьевой режим

Пить нужно тоже уметь. Лучше всего пить чистую минеральную воду без газа – это поможет пищеварению, выведет из организма токсины и ускорит обмен веществ, так нужный для сжигания жиров.

Чтобы поддерживать правильный питьевой режим, можно также выбрать травяной чай или разбавленный пополам с водой овощной сок. Избегать следует фруктовых соков, черного чая, кофе и газировки.

Пить можно столько, сколько хочется, ведь вода неким образом занимает место и в нашем желудке, частично заменяя еду, конечно, если у вас нет проблем с выведением жидкости.

Шаг 5. Отказаться от потребления алкоголя или ограничить его

Алкоголь обезвоживает организм. Кроме того, подавляя центральную нервную систему, алкоголь значительно замедляет обмен веществ. Доказано, что при приеме алкоголя вместе с высококалорийной пищей организм сжигает меньше жира и больше его откладывает. Поэтому лучше всего воздержаться от алкогольных напитков, поскольку они источник пустых углеводов и ненужных калорий.

Шаг 6. Увеличить физическую нагрузку

Не обязательно идти в спортзал, можно погулять по улице, подняться по лестнице вместо привычного лифта или покатать на санках ребенка. Жировые запасы тратятся при быстрой ходьбе и прочих нагрузках средней интенсивности (пульс не выше 130 ударов в минуту).

Похудение, не дополненное должными упражнениями, приводит к дряблым мышцам, висящей коже и всякому такому. Не забывай, если лежать на диване и поедать всякие вкусности, то от такой диеты пользы будет мало.

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