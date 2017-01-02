Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Делаем маникюр, как в салоне

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ноготки истинной леди всегда идеально отполированы, кожа рук обработана, а покрытие – безупречно. Но в салон за этой нехитрой процедурой не набегаешься – выйдет кругленькая сумма.

Многие девушки настолько искусны, что могут сделать прекрасный маникюр дома самостоятельно, не посещая дорогих салонов красоты и пользуясь самыми обычными средствами по уходу за ногтями.

Следует отметить, что уход за ногтями – это комплекс несложных процедур, которые обязательно должна познать каждая женщина. Уход за ногтями хотя и трудоемок, но доставляет огромное удовольствие при достижении безукоризненной их формы и блеска.

Для начала очень важно правильно подобрать пилки. Если у тебя крепкие ногти, то смело можешь воспользоваться инструментом песочного или сапфирового видов. Если ты не можете похвастаться такими ногтями, предпочти мелкозернистые пилки полукруглой формы с буферной зоной, которые отшлифуют ноготь и сохранят его структуру.

Подпиливать стоит только сухие ногти, влажные могут начать расслаиваться. Сами движения должны осуществляться в одном направлении – от кончика ногтя к его лунке. Форма будет зависеть от состояния ногтя и от формы пальцев.

Зеркальный блеск ногти получают при помощи полировщика, который имеет четыре рабочие поверхности с нанесенными цифрами, указывающими на последовательность полировки.

Уход за кутикулой (удаление) – необходимый элемент правильного маникюра. Удаление кутикулы в идеале делается необрезным способом. Для этого на кутикулу нанеси специальную жидкость, которая бережно размягчит кожицу вокруг ногтя и будет препятствуют ее дальнейшему росту. Затем палочкой с “копытцем“ из мягкой резины аккуратно сдвинь кожицу вокруг ногтя назад.

Для удаления заусенцев нужно хорошо распарить руки в теплой ванночке с чайной ложкой глицерина или щепоткой соли, а затем вытереть их насухо чистым полотенцем. Специальными щипчиками для удаления заусенцев, которые имеют трехгранные кончики, осторожно откуси заусенец, располагая щипчики почти перпендикулярно к коже. Не забудь перед процедурой продезинфицировать щипчики в спиртовом растворе. Мелкие порезы и ранки также обработай любым дезинфицирующим средством.

Не рекомендуется делать в домашних условиях обрезной маникюр. Не имея специального образования и навыков, ты рискуешь заполучить любые неприятности: от заусенцев на каждом пальце до инфекции.

И, наконец, нанесение лака. Сначала используется лак-основа. Он должен подсохнуть в течение нескольких минут. Затем наносится цветной лак.

Лак выбирают с учетом оттенка кожи и формы ногтей. Женщинам летнего или зимнего типа подойдут все лаки с голубой ноткой. При желтоватом оттенке кожи хороши теплые тона – классический красный или розовый.

Зрительно удлинить короткие ногти возможно при помощи светлых и перламутровых лаков, нанесенных так, чтобы края ногтя оставались незакрашенными.

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