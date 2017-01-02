Семь необычных советов красоты

Избегай жирного блеска

Чтобы кожа не блестела, визажисты Revlon всегда имеют при себе матирующие салфетки. Но есть и более необычный способ удалить излишки жира. Нанеси на пальцы дезодорант и проработай Т-зону – это поможет добиться матовости кожи.

Добавь макияжу цвета

“Хочешь немного поэкспериментировать с макияжем – измени черной подводке!“ – советует визажист Натали Портман и Джуллианы Мур Тина Турнбоу. Попробуй использовать сливовые, оливковые оттенки или цвета индиго. Черный делает глаза меньше, а, к примеру, коричневый имеет более мягкий эффект.

Придай коже свежести

Добавь немного экстракта алоэ в основу под макияж. Таким трюком пользовался Бретт Фридман, визажист Ванессы Хадженс и Лейтон Мистер. Кроме того, ты можешь использовать сок алоэ для придания коже свежего, здорового вида.

Сделай акцент на глаза

Визажист Дуг Хауэлл применяет такую хитрость, чтобы выделить глаза: с помощью пудры подчеркивает линию брови, уделяя особое внимание проработке уголка. С помощью скошенной кисточки и теней подходящего оттенка, придай бровям правильную форму. Акцент на брови делает твой взгляд более открытым и создает визуальный эффект больших глаз.

Продли жизнь макияжу губ

Для того, чтобы помада оставалась на месте, используй пудру. Накрась губы первым слоем помады, немного припудри и добавь второй слой.

Следи за маникюром

При работе с такими звездами, как Джой Брайант и Шерил Кроу, визажист Dior Рики Уилсон обращает внимание на такую важную деталь, как ногти. Он использует абрикосовый крем для ногтей, который устраняет заусеницы и кутикулу, а также добавляет блеска.

Сделай ресницы густыми

“Тебе не нужна тушь для того, чтобы ресницы выглядели шикарно“, – уверяет визажист Мэй Кинь, который работал с Эммой Стоун и Эшли Грин. Чтобы получить густые ресницы, используй темно-коричневую или черную подводку для глаз. Тщательно проработай область между ресницами и под ними.