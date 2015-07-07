Идеальная девушка: какой ее видят мужчины

Об этих качествах судачит любой блог и паблик в Сети. И именно туда мы обратились за рассуждением парней об их идеалах:

Без вредных привычек, красивая, в меру испорченная, а еще верная, хотя это уже от парня зависит. (Фируз, 22 года)

Верная, что не хватает практически всем современным девушкам, честная, и понимающая. (Эдуард, 24 года)

Брюнетка с короткой прической, прямыми волосами, грудь минимум 3 размер, а лучше 4-5, с хорошей фигурой, красивая, умная, добрая, верная, не ревнивая, не глупая, с хорошим чувством юмора, хорошая хозяйка, замечательная любовница, надежный друг и товарищ. Как жаль, что обычно это разные девушки (Сергей, 35 лет)

Девушка должна быть такой, чтобы не накрашенной выглядела лучше тех, на которых тонны мейк-апа. Она должна быть ухоженной. Что касается характера, идеальная – это та, с которой вам комфортно при любых обстоятельствах. (Ярослав, 23 года)

Та, которая следит за собой, но уделяет этому все свое время. Понимающая, чтобы ценила тебя, а не твой кошелек. А еще была страстная. Что касается верности, это обязательно должно быть во всех людях. (Виталий, 24 года)

Идеальная – любимая (Евгений, 28 лет)

А самым красноречивым оказался участник дискуссии в одном из пабликов социальной сети ВКонтакте. По мнению юного Ильи, даже простая ленточка в волосах может свести с ума (авторский стиль сохранен – прим. авт.):

Идеальная девушка – интересный феномен, который изучается на протяжении всей истории человечества, но до сих пор не изучен.

Кто же такая идеальная девушка?

1. Эта девушка не похожа на длинноногую модель, ее лицо вряд ли выберут для обложки какого-нибудь модного журнала. Но в ее внешности есть что-то такое, что притягивает, вызывает интерес, успокаивает, а нередко вызывает бессмысленное счастье смотреть на нее. Мы нередко называем многих голливудских актрис идеальными девушками, да и просто тех, которым дана природная красота и умение пользоваться косметикой. Но они ненастоящие. Идеальная девушка не переборщит с косметикой, не перегнет палку с одеждой и не позволит мужчинам глазеть на ее прелести. Да что там, мужики, согласитесь, иногда простая ленточка в волосах сводит с ума.

2. Никто не запрещает девушкам быть умнее мужчин, наоборот. А вот если девушка не знает, кто такой Цицерон, или понятия не имеет в каком веке родился Иисус, то это первый признак синдрома Дауна. Да, это страшная болезнь, и грех смеяться над теми, у кого она с рождения. Но от души мы смеемся над теми, кто приобретает ее в течение жизни. Идеальная девушка может поддержать разговор о философских размышлениях Гегеля и стихах Спартака, дополняя фразами из Иллиады, заканчивая Шекспиром с примесью Фрейда (как же без него). Даже многие мужчины не смогут так свободно цитировать их произведения, а девушка поднимет и свою репутацию, и своего мужчины. И если Бог дал ум, то она просто обязана получить высшее образование.

3. Ну и последнее, в чем мало какая девушка проявит себя – это характер. Все мы знаем, что современные девушки капризные и неверные. Идеальная девушка не желает быть как все, поэтому не устраивает скандалов по пустякам. Она не ставит ультиматумы в стиле: “Если ты мне не купишь эти часики, я на тебя обижусь“. Она не вымещает злость на мужа из-за того, что шеф назвал ее курицей. И не изменяет любимому с другим мужчиной просто потому, “что я не могла устоять перед ароматом его дезодоранта“. Я не говорю о том, что это нужно исключить: хотите покричать, поссориться с мужем, крушить все подряд из-за плохого настроения – пожалуйста! Вы ведь девушка.

Итак, идеальная девушка – это некое проявление слабой половины человечества, которая не вызывает никаких отрицательных чувств, хороша собой, хороша в постели, умна, неприхотлива, стабильна. Конечно, со мной могут многие не согласиться. Может быть потому, что их образ идеальной девушки выглядит иначе (что однозначно так, ведь все мы разные), а может быть, потому, что мне всего лишь 15 лет, и я ничего еще не понимаю. Но мне все равно, я прав.