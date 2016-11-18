Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Можно ли давать активированный уголь детям?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Активированный уголь детям дают не только в случаях отравлений. Назначается данный препарат также при различных инфекционных заболеваниях, и в особенности желудочно-кишечного тракта.

Дозу препарата вычисляют в зависимости от веса ребенка, но обычно деткам до семилетнего возраста назначают пять грамм активированного угля в три раза в день. Между приемами угля и пищи или каких-либо других лекарств пройти должно не меньше двух часов. В противном случае все полезное, что есть в еде и лекарственных средствах, впитается углем и выведется из организма малыша.

Обычно деткам данный препарат назначается максимум на три дня. Когда ребеночек принимает это лекарственное средство, его кал непременно окрашивается в черный цвет. Поэтому родителям пугаться не стоит.

Хранить активированный уголь следует в сухом месте, чтобы избежать снижения сорбционной способности препарата. Невзирая на то, что он относится к препаратам безопасным, прежде чем дать его ребенку, обязательно посоветуйся с педиатром.

Для приема активированного угля имеются строгие противопоказания. Нельзя принимать препарат при язвенных процессах в желудке и кишечнике и кровотечениях из желудочно-кишечного тракта. Кроме этого он запрещен при индивидуальной непереносимости.

Как давать детям активированный уголь

Инструкция: пункт № 1. Активированный уголь детям дают внутрь в виде водной взвеси или в таблетках. Дозировка зависит возраста и от веса ребенка. Взвесь необходимое количество таблеток и раствори их в половине стакана кипяченой воды. Активированный уголь детям назначается из расчета 0,05 гр. лекарства на килограмм массы тела, прием – три раза в сутки. Максимальная разовая доза – до 0,2 мг на каждый килограмм веса тела ребенка. При острых заболеваниях курс лечения составляет порядка 3 – 5 дней, при хронических заболеваниях и аллергии –  до 14 дней. По рекомендации лечащего педиатра можно осуществить повторный курс лечения через две недели.

Инструкция: пункт № 2. В случаях, если у ребенка острое отравление, первая помощь заключается в промывании желудка, сделать которое можно с применением активированного угля, а точнее его водной взвеси. После очищения ему следует дать 20–30 гр. угля. Если у ребенка метеоризм, нарушения пищеварения уголь внутрь следует давать раза 3 –  4 в сутки, за раз по 1 – 2 гр. Полный курс лечения в данном случае будет составлять 3 – 7 дней.

Инструкция: пункт № 3. Помни, что таблетки активированного угля бывают различного веса, поэтому не забывай внимательно читать инструкцию. Для совсем маленьких деток лучше приобрести препарат в форме гранул, порошка или пасты.

Инструкция: пункт № 4. Обязательно учитывай, что давая активированный уголь детям, между приемами препарата и пищи или прочих лекарств пройти должно не менее двух часов. Иначе сорбент, вступив во взаимодействие с лекарственными средствами, значительно снизит их всасывание, а, следовательно, и эффективность лечения.

Инструкция: пункт № 5. Если после приема угля ребенком ты не замечаешь улучшения его самочувствия, следует незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи.

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