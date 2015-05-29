После праздника: топ-пять секретов, как избавиться от мешков под глазами

Не стоит удивляться тому, что после бурного праздника с обилием алкоголя и жирной пищи, лицо выглядит недостаточно свежим. Твое состояние первыми выдадут коварные мешки под глазами и опухшие веки. Прислушайся к советам специалистов о том, как выглядеть лучше после новогодней ночи. Ты можешь выбрать для себя один из способов борьбы с опухшими веками, или использовать сразу несколькими!

Умойся холодной водой

Если мешки под глазами не ярко выражены, то этот простой способ легко справится с ними. Для более запущенный случаев, воспользуйся льдом. Ледяная вода окажет бодрящий эффект на кожу – поры сузятся, циркуляция крови улучшится и припухлость спадет.

Сделай массаж век

Чтобы улучшить циркуляцию крови воспользуйся еще одним простым средством, для которого не нужны особенные усилия. Закрой глаза и легким нажатием среднего и безымянного пальцев выполняй по часовой стрелке круговые движения вокруг глаза, захватывая область над бровью и верхнюю часть скулы. Старайся не растягивать нежную кожу в этой части лица. Повтори около 10 раз.

Используй содержимое холодильника

В борьбе за красоту обрати внимание на продукты, которые наверняка есть у тебя в холодильнике. На несколько минут положи в морозилку два ломтика свежего огурца или картофеля. Приложи их на закрытые веки на 10 минут, а после этого умойся холодной водой.

Нанеси крем для век

Обрати внимание на изобретения косметологов и дерматологов: они не сидят сложа руки и придумали множество способов борьбы с опухшими веками для любого кошелька. Если у тебя еще нет крема для век, самое время приобрести себе это незаменимое средство, которое поможет избавиться от следов усталости или бурного веселья. Обрати внимание на средства с экстрактами кофе, петрушки, череды, хвоща или шалфея, так как именно они обладают подтягивающими свойствами.

Приложи к векам ложки

Как ни странно, но обычные ложки помогут тебе избавиться от отеков. Прохладный металл сужает кровеносные сосуды, способствуя снижению покраснения и отечности в области глаз. Возьми четыре металлические ложки, и помести их в стакан воды со льдом. Когда они охладятся, достань две и положи на каждый глаз, следуя контуру глазницы. Когда ложки начнут нагреваться, достань из стакана холодные, а эти отправь охлаждаться. Продолжай этот процесс, пока не спадет отек.