Определен размер женской груди, который больше всего нравится мужчинам

Эксперты опросили 267 мужчин из Бразилии, Камеруна, Чехии и Намибии (почему были выбраны именно эти страны, остается только гадать). Мужчинам показывали фотографии женской груди разного размера и формы.

Оказалось, что большой размер груди не всегда гарантирует успех. В целом мужчины предпочитают грудь с четкой формой. А вот большая, но отвисающая грудь их не особо привлекает.

Безусловно, разные мужчины предпочитали разные размеры груди. Но большинство выбирало все же средний размер. Второй по популярности была большая грудь. Но львиная доля опрошенных, вне зависимости от размера, выбирала упругую грудь.