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Короткий тест: какая длина волос вам подходит больше

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Джайлс Робинсон – успешный стилист в мире причесок раскрыла секрет, как узнать свою идеальную длину волос. Предлагаем вам пройти короткий тест.

Многие женщины считают, что им идет короткая стрижка, а друзья говорят, что с длинными красивее. Такая путаница может быть решена с помощью простого эксперимента. Предлагаем пройти короткий тест, который определит нужную длину волос, предает Joinfo.ua.

Есть волшебная мера - 5,71 см, которую открыла Джайлс Робинсон. Джайлс ведущий стилист и является одной из успешных специалистов в мире причесок.

"Угол челюсти имеет решающее значение в определении того, подходят длинные волосы или короткие", - поделилась Джайлс.

Инструкция для определения стрижки по длине волос:

Поместите карандаш горизонтально под подбородком, а линейку вертикально к уху. Определите расстояние от уха до подбородка.

Если оно больше, чем 5,71 см, это означает, что вам подходят длинные волосы. Если расстояние меньше 5,71 см – вам идеально подойдет короткая стрижка.

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